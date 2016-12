Neue Tourist-Schilder jetzt vollständig Die modernen Wegweiser gibt es nun an insgesamt 37 Standorten im Stadtgebiet.

Mitarbeiter des Radebeuler Unternehmens Domasch GmbH befestigen die neuen Schilder an den Masten. © Tourist-Information Radebeul, Antje Lantsch

Die Firma Domasch GmbH montiert in dieser Woche die letzten Schilder zur Erweiterung des touristischen Leitsystems Radebeul. Darüber informierte jetzt Stadt-Pressesprecherin Ute Leder.

Wie sie weiter mitteilt, umfasst die Erweiterung die Hinweisschilder im städtischen Corporate Design – für das einheitliche Erscheinungsbild – auf den Zufahrtsstraßen zur Meißner Straße. So an den Ortseingängen, ausgehend von den Autobahnabfahrten Wilder Mann, Flughafen Dresden, Dresden-Neustadt-Radebeul-Coswig und Dresden-Altstadt. Dazu kommt die Beschilderung für die Fußgänger, die an den S-Bahn-Stationen beginnt.

Insgesamt handelt es sich um 37 Standorte im Stadtgebiet. Die Kosten belaufen sich der Stadt zufolge auf etwa 100 000 Euro für Schilder, Masten, Fundamente und Montage. Das Vorhaben wird gefördert durch den Freistaat Sachsen mit 85 Prozent über die Fördermaßnahme GRW-Infra, die Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur.

Im November 2014 hatte der Bildungs-, Kultur- und Sozialausschuss beschlossen, dass das touristische Leitsystem weiter ausgebaut werden soll. Nachdem es im Jahr 2007 schon auf der Meißner Straße installiert worden war, werden die Touristen nun noch gezielter zu Sehenswürdigkeiten, Parkplätzen und anderen wichtigen Orten der Stadt geführt. (SZ/IL)

