Neue Toiletten für die Grundschule In den Sommerferien sollen in Königswartha die Arbeiten erledigt werden.

Königswartha Bürgermeister Swen Nowotny in der Grundschule. © Carmen Schumann

Die Toiletten der Grundschule in Königswartha sind schon lange modernisierungsbedürftig. Nun will die Gemeinde sie endlich erneuern. Erledigt werden sollen die Arbeiten laut Bürgermeister Swen Nowotny (CDU) in den Sommerferien, um den Schulbetrieb nicht zu stören. Dank des Förderprogramms „Brücken in die Zukunft“ sei die Maßnahme in diesem Jahr möglich. „Sonst könnten wir uns das nicht leisten“, sagt Nowotny. Die Gemeinde steckt nach wie vor in der Haushaltskonsolidierung. Große Investitionen sind daher nicht drin.

Außer den Schultoiletten sollen noch der Kranichweg im Ortsteil Oppitz erneuert und die Straßenbeleuchtung im Gewerbegebiet verbessert werden. Und die Gemeinde will eine Drehleiter für die Feuerwehr anschaffen, weil an der vorhandenen zu viel repariert werden müsste. Diese Vorhaben stehen im Haushaltsplan für 2017, der am Mittwoch im Gemeinderat vorgelegt wurde. (SZ/MSM)

