Neue Toilette für Kromlauer Schloss Der Gemeinde Gablenz sind für mehrere Bauvorhaben Fördergelder bewilligt worden.

Für gleich drei Projekte erhält die Gemeinde Gablenz Fördermittel. Darüber ist von Bürgermeister Dietmar Noack am Montag in der Sitzung des Gemeinderats informiert werden. Hierzu zählen die denkmalgerechte Sanierung des Dachs und der Fenster an der Friedhofshalle in Kromlau, Spielgeräte für die Kita in Gablenz und der Einbau einer barrierefreien Toilette in das Kromlauer Schloss.

Die beiden erstgenannten Projekte haben einen Umfang von 44 000 Euro beziehungsweise 21 500 Euro und werden zu 74 Prozent gefördert. Für den Einbau der barrierefreien Toilette sind Kosten in Höhe von rund 31 000 Euro geplant, die zu 75 Prozent über Fördermittel abgedeckt werden. Nach der Bewilligung der Gelder können nun die Aufträge zu den Projekten ausgeschrieben werden, sagt Dietmar Noack.

Die Toilette bildet den Abschluss der Sanierung des Schlosses, in das in den vergangenen Jahren über 800 000 Euro geflossen sind. Die Außensanierung des ehemaligen Herrenhauses konnte bereits 2014, die Innensanierung – mit Ausnahme der damals nicht förderfähigen Toilette – im April 2016 abgeschlossen werden. (SZ/bb)

