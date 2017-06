Neue Töne für den Kulturbahnhof Zehn Jahre hat Frank Mietzsch das Haus als Ein-Mann-Projekt betrieben. Jetzt sucht er Leute, die mithelfen wollen, es auch künftig für die Stadt zu erhalten.

Der Flügel, an dem Kulturbahnhof-Betreiber Frank Mietzsch hier sitzt, ist die jüngste Anschaffung für das Haus. Er hat das Instrument der Kirchgemeinde abgekauft. Künstler hat der Ebersbacher für die nächsten Monaten vorerst keine mehr eingeladen. © Norbert Millauer

Wer von Kunst und Kultur leben will, braucht einen langen Atem. Erst recht, wenn man in einer Stadt wie Radeburg ein privates Kulturhaus betreibt. Denn das kommt bei der Größe des Zille-Städtchens kaum ohne Besucher aus den Nachbarkommunen aus. Doch in Dresden und dem Umland gibt es zahlreiche Mitbewerber und ein riesiges Angebot. Häuser, die oft mit öffentlichen Geldern unterstützt werden. Ob aus dem Kulturraum oder von den Städten und Gemeinden.

Frank Mietzsch hat in den vergangenen Jahren bewiesen, dass er einen langen Atem hat. Auch ohne finanzielle Zuwendungen. Im November letzten Jahres feierte er das zehnte Jubiläum seines Kulturbahnhofs. „Es hat viel Kraft gekostet, es als Ein-Mann-Projekt bis dahin zu schaffen“, sagt der Ebersbacher. Denn neben der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Vermietungen musste er in dieser Zeit auch schwierige familiäre Belastungen meistern.

„Ich bin froh, bis hierher gekommen zu sein“, sagt der Kulturbahnhof-Betreiber. Dafür hat er seit der Eröffnungsveranstaltung mit Gerhard Schöne im Jahr 2006 viel ausprobiert. Theateraufführungen, Ausstellungen, Lesungen, Zaubershows, Gesprächsrunden sowie Veranstaltungen für Schulen und Kitas.

Vor allem die zahlreichen Konzerte sorgten für reichlich internationales Flair. Getrieben wurde Frank Mietzsch dabei immer von seinem Anspruch, nicht einfach nur seichte Unterhaltung zu bieten, sondern den Besuchern etwas mitzugeben. Mehr als einmal wurde dieses Bemühen allerdings nicht gewürdigt, blieben die Besucherzahlen unter den Erwartungen und den ökonomischen Erfordernissen. Es dauerte, bis Frank Mietzsch die richtige Balance zwischen Veranstaltungen und Vermietungen fand.

„Aber jetzt eine neue Qualität zu erreichen, ist nicht allein zu schaffen“, ergänzt der Bahnhofsbetreiber. „Ich habe inzwischen gelernt, dass mein persönlicher Geschmack nicht unbedingt immer das ist, was die Leute in Radeburg wollen.“ Die Idee, sich Mitstreiter für den Kulturbahnhof ins Boot zu holen, sei ihm nicht von heute auf morgen gekommen, sondern schon länger gereift. Doch intensiv verfolgt habe er sie bisher nicht.

„Ich bin zu der Einsicht gekommen, dass nicht das eine oder andere Konzert wichtig ist, sondern der Bahnhof. Das Haus soll auch künftig für Kultur in Radeburg erhalten bleiben.“ Darum ist es aus seiner Sicht wichtig, den Bahnhof für unterschiedliche Interessen zu öffnen. „Als ich diese Idee im Frühjahr bei den letzten Konzerten unter die Leute gestreut habe, gab es durchaus positive Reaktionen“, ergänzt Frank Mietzsch.

Er will daher Interessierte einladen, mit ihm über die Zukunft des Kulturbahnhofs zu sprechen. Gelegenheit dazu soll am 20. August sein, eine genaue Zeit steht noch nicht fest. „Ich werde ein kleines Konzept vorbereiten, die Diskussion soll aber völlig offen sein.“ Das betrifft nicht nur die Inhalte, sondern auch die künftige Grundlage für die Arbeit. Ob Verein, Klub oder etwas anderes sei dabei zweitrangig. Auch welche Rolle er selbst dabei übernehmen werde, müsse sich zeigen.

„Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dem Thema Eisenbahn wieder mehr Gewicht zu geben.“ Und vielleicht gelingt einem Verein, sollte sich ein solcher gründen, in Zukunft ja auch, Fördergelder für Projekte in den Bahnhof zu holen. Auch daraus könnten sich dann ganz neue Möglichkeiten ergeben.

