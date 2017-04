Neue Therapien im Kampf gegen Krebs Professor Pauline Wimberger vom Onkologie-Zentrum rät zu regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen.

Frauenklinik-Chefin Pauline Wimberger fährt regelmäßig zu Tagungen und Kongressen, um sich über den neuen Stand der Wissenschaft zu informieren. © Rene Meinig

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Krebserkrankungen bei Frauen um drei Prozent gestiegen. Sie erkranken zumeist an Tumoren an der Brust, Darm oder Lunge. Für die Patientinnen in Dresden gibt es Hoffnung. Die Unifrauenklinik unter der Leitung von Professor Pauline Wimberger ist eines der bestspezialisierten Zentren im Bereich der gynäkologischen Onkologie. Die Professorin und ihr Team bieten den Patienten besonders bei Krebserkrankungen Operationen mit neuen Techniken an.

„Unter anderem mit der sogenannten Robotermethode führen wir minimal-invasive Operationen bei Krebs, aber auch bei ausgedehnten gutartigen Erkrankungen wie Endometriose durch“, erklärt die Ärztin. Für diese Operationen braucht sie nur kleinste Schnitte, die Narben verheilen besser, und die Patienten sind in der Regel schneller wieder fit. Gerade für adipöse, also sehr übergewichtige, Patienten sei das eine besonders schonende Methode.

Die häufigsten Geschwürarten bei Frauen sind derzeit Brust-, Gebärmutter- und Eierstockkrebs. Wichtig sei die frühzeitige Erkennung und die Behandlung durch spezialisierte Ärzte. Die Vorsorge beim Gynäkologen sollte unbedingt absolviert werden, rät sie. Gerade bei der Behandlung von Eierstockkrebs sei es entscheidend, dass mit einer ausgedehnten Operation alles befallene Gewebe komplett entfernt wird. Die Zahl an Neuerkrankungen mit Gebärmutterhalskrebs sinkt deutschlandweit aufgrund guter Vorsorge. Wenn dieser trotzdem auftritt, können die Betroffenen an der Frauenklinik mit einer schonenden OP-Technik behandelt werden. Diese sorgt für weniger Nebenwirkungen, höhere Sicherheit und eine raschere Wundheilung.

„Gerade bei Brustkrebs ist unser Ziel, wenn vertretbar, auf eine Chemotherapie zu verzichten“, sagt Wimberger. Wichtig ist ihr, den Patientn einen individuellen Behandlungsplan zu schreiben. Neben den Standardtherapien können ihnen moderne Immuntherapien im Rahmen von Studien angeboten werden. Die Klinik setzt auf eine ganzheitliche Medizin, Innovationen und praxisnahe Forschung.

