Neue Tempotafel in Zitzschewig Die Geschwindigkeitsanzeige am Stadteingang funktioniert jetzt ohne Störung. Über eine weitere Tafel wird nachgedacht.

© Symbolbild/Arvid Müller

Rotes 30-Licht oder grünes Lächeln? Wer auf der Meißner Straße stadteinwärts durch Zitzschewig fährt, weiß sofort, ob er zu schnell unterwegs ist. Auch ohne Blick auf den Tacho. Die neue Tempotafel kurz nach der Einfahrt zum Löma-Center macht’s möglich.

Ihre Vorgängerin war weniger zuverlässig. Deshalb hatte sich die Stadt zum Austausch entschlossen, sagt Ingolf Zill, im Rathaus zuständig für Verkehrsangelegenheiten. Das neue Gerät ist von den technischen Parametern her zuverlässiger und auf dem neusten Stand. Es arbeitet energiesparend, mit einer längeren Laufzeit der Akkus. Die mussten bei dem anderen Gerät öfter getauscht werden. Außerdem war bei der alten Tafel das Display gerissen, eine Reparatur habe sich nicht gelohnt.

Allerdings stand die neue Tafel zuvor auf dem Augustusweg, ist dort also weggefallen. Jetzt wird in der Stadtverwaltung überlegt, ob ein neues Gerät angeschafft werden kann. Insgesamt sechs Tempotafeln gibt es in Radebeul. Vier von der Stadt Betriebene, an der Meißner Straße in Mitte, in Altserkowitz, vor der Schule Wasastraße und in Zitzschewig. Das Bündnis Verkehrsentlastung Elbtal kümmert sich um zwei weitere, die am Fußgängerüberweg in Altkötzschenbroda – sie war erst an der Kita Borstraße – und die im Zitzschewig stadtauswärts. Stadt und Bündnis stimmen sich zu den Standorten ab. Bedarf könne beim Bündnis angemeldet werden, so Zill. (SZ/IL)

zur Startseite