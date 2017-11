Neue Tempoanzeige in Naundorf An zwei Stellen in der Gemeinde werden Autofahrer jetzt ermahnt, nicht zu schnell zu fahren. Denn oft gibt es Klagen über Raserei.

In Naundorf wird künftig die Geschwindigkeit angezeigt. © Klaus-Dieter Brühl

An zwei Stellen in der Gemeinde Doberschau-Gaußig wird Autofahrern jetzt angezeigt, wie schnell sie fahren. Eine Geschwindigkeitsanzeige steht an der Neukircher Straße in Weißnaußlitz, eine weitere an der Hauptstraße in Naundorf auf Höhe des Spielplatzes. Da das Thema Verkehrsbelastung und Geschwindigkeit laut Bürgermeister Alexander Fischer (CDU) immer wieder angesprochen wird, hat die Gemeinde technisch aufgerüstet – und vor Kurzem ein zweites Gerät angeschafft.

„Eigentlich wollten wir uns nur ein Messgerät zulegen, mit dem sich Anzahl der Fahrzeuge und auch die Geschwindigkeit erfassen lassen“, sagt Fischer. Denn es komme immer wieder vor, dass sich Anwohner über viel Verkehr oder Raserei in ihrer Straße beklagen. Um herauszufinden, ob das tatsächlich so ist oder es den Anliegern vielleicht nur so vorkommt, liegt eine Messung nahe. Dann werden über einen bestimmten Zeitraum alle Fahrzeuge und die gefahrenen Geschwindigkeiten erfasst. Bestätigt sich die Vermutung der Anwohner, ist das die Grundlage, um über geeignete Maßnahmen nachzudenken. „Dann können wir auch Kontrollen einfordern“, nennt Fischer ein Beispiel.

Tempo leuchtet auf

Bisher habe sich die Gemeinde die entsprechende Messtechnik ab und zu vom Landkreis ausgeborgt. Um bei Bedarf schneller reagieren zu können, setzt sie nun auf eigene Technik. Bei der Recherche vorm Kauf stellte sich heraus, dass es auch Geräte gibt, mit denen sich diese Daten erfassen lassen, und die gleichzeitig auch wie herkömmliche Tempo-Anzeigen die Geschwindigkeit für vorbeifahrende Autofahrer aufleuchten lassen. Die Gemeinde entschied sich dafür – und installierte das Gerät nun als Erstes in Naundorf. Denn seit dort die Hauptstraße ausgebaut wurde, habe es zunehmend Klagen über zu schnelles Fahren gegeben, so Fischer.

Auch in dem kleinen Ort Weißnaußlitz an der Neukircher Straße ist Raserei immer wieder Thema. Deshalb wurde die Anzeige, die bis vor Kurzem an der neuen Bushaltestelle in Doberschau hing, dorthin umgesetzt. Damit lässt sich allerdings nur auf den erzieherischen Effekt setzen, dass Autofahrer beim Aufleuchten des Tempos auf die Bremse gehen. Diese Wirkung tritt jedoch nur zum Teil ein, hat Fischer aus Gesprächen mit Anwohnern erfahren.

