Neue Technik im Zittauer Klinikum Im Zittauer Krankenhaus des Klinikum Oberlausitzer Bergland ist nun der OP-Trakt fertig renoviert. Dazu gehören ein Anbau und Modernisierungen.

Archivbild: Krankenhaus Zittau © Matthias Weber

Zittau. Die Umbauarbeiten am OP-Trakt im Klinikum Oberlausitzer Bergland sind im Dezember erfolgreich abgeschlossen worden, wie das Krankenhaus jetzt mitteilt. Neben der Rekonstruktion des bisherigen OP-Trakts sei der Bereich in Zittau durch einen Anbau ergänzt worden. In Zittau und am Standort Ebersbach wurden dabei sämtliche OP-Beleuchtungssysteme ausgetauscht und auf LED-Beleuchtungen umgestellt.

Daneben wurden in Medizintechnik und neue Schwerlast-Tische investiert sowie die IT-Struktur und die Ausstattung für medizinische Gase und die Stromversorgung angepasst. Die Umbauten von Vorbereitungsräumen und die Erneuerung aller Fußböden ergänzten die Sanierungsarbeiten. Um die Versorgung der Patienten sicherstellen zu können, wurde während des laufenden Betriebs umgebaut.

So wurden die OP-Säle jeweils einzeln von außen zugänglich gemacht und nach innen versiegelt. Bereits im Sommer 2015 waren die OP-Säle am Standort Ebersbach umfangreich saniert worden. „Nun stehen an den Standorten Zittau und Ebersbach wieder moderne und leistungsstarke OP-Einheiten zur Verfügung“, teilt das Klinikum mit. (SZ)

