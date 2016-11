Neue Technik: groß, schwer, präzise Die SBS Metalltechnik kauft eine riesige Anlage und sucht Mitarbeiter. Auch eine alte Halle wird rekonstruiert.

Mann und Maschine: SBS-Geschäftsführer zeigt seine neue CNC-Fräs- und Bohranlage, die in Spanien für den Transport nach Dresden vorbereitet wird. © privat

Ehrfurchtsvoll und ein wenig verloren steht Andreas Jacob beim spanischen Hersteller Bimatec Soraluce vor seiner neuen Maschine. Im September hat der SBS-Geschäftsführer dort den Kauf besiegelt und die aufgebaute CNC-Maschine abgenommen. In wenigen Wochen wird nun der etwa sechs Meter hohe Koloss bei der SBS Metalltechnik GmbH an der Bosewitzer Straße in Dresden-Niedersedlitz aufgerichtet. „Das ist die größte Maschine dieser Art weit und breit. Ab März soll sie laufen“, kündigt Jacob an.

Rund 100 Tonnen wiegt die Anlage mit der schlichten Bezeichnung FR-Q 16 000. Das 2,5 Millionen Euro teure Gerät gesellt sich dann zu vier weiteren CNC-Maschinen im Bohr- und Fräszentrum der SBS-Metalltechnik GmbH. Mit der Erweiterung des Maschinenparks stellt sich das Unternehmen auf künftige Herausforderungen ein. „Wir sind damit in der Lage, extrem große Werkstücke von fast 20 Meter nLänge zu bearbeiten und das äußerst präzise“, schwärmt der Chef. Benötigen die Mitarbeiter bei einer herkömmlichen CNC-Maschine eine ganze Schicht für das Auswechseln von Fräs- und Bohrköpfen, so erfolgt das nun automatisch innerhalb von drei Minuten.

Herausforderung für CNC-Fräser

SBS stellt Stahl- und Maschinenbaukonstruktionen aus verschiedenen Materialien her. Es ist spezialisiert auf die Vakuumtechnik. Führende europäische Anlagenbauer setzen die Technik aus Dresden zur Produktion von Fotovoltaikanlagen ein, zur Beschichtung von Glas und Folien sowie für die Herstellung von Elektronenstrahlschweißern. Wenn es die Kunden wünschen, bietet SBS auch an, die Anlagen zu konstruieren und zu projektieren, bis hin zur Werksmontage. Nach eigenen Angaben zählt SBS zu den 20 größten Unternehmen seiner Art in Deutschland und zu den Top 5 in Sachsen. Der Jahresumsatz liegt zwischen acht und neun Millionen Euro. Die Auftragsbücher sind voll.

Das Unternehmen mit einer 140-jährigen Geschichte möchte auch weiterhin wachsen. So sucht Andreas Jacob neue Mitarbeiter. Vier CNC-Fräser würde er sofort einstellen, sagt er und hofft, dass die neue Technik ein zusätzliches Lockmittel ist. Eine eigene Kinderkrippe, ein 80-prozentiger Zuschuss zum Mittagessen und 50 Prozent zum Jobticket gehören zu den sozialen Angeboten. Die SBS-Gruppe ist in drei GmbHs aufgeteilt, neben der Metalltechnik gibt es die SBS Bühnentechnik mit einem Umsatz von etwa 24 Millionen Euro sowie die SBS Dienstleistungs-GmbH. Insgesamt arbeiten mehr als 180 Männer und Frauen in der Firmengruppe.

Bevor Jacobs Neue aufgebaut werden kann, ist noch viel zu tun. Für die CNC-Anlage muss in der 2002 gebauten Produktionshalle ein eigenes Fundament geschaffen werden. Schon das ist mit einer Länge von 16 Metern und einer Breite von fünf Metern gigantisch. Es reicht drei Meter in die Tiefe. Um die Halle bei den Ausschachtarbeiten zu schützen, müssen zuvor sechs Meter tiefe Spundwände eingebracht werden. In einer reichlichen Woche beginnen die Arbeiten dafür. Dann werden knapp 80 Betonmischer benötigt, um das erforderliche Material anzuliefern. 50 Tonnen Stahl werden für die Bewehrung eingesetzt.

Mit der neuen Anlage ordnet die SBS Metalltechnik auch die bisherigen Produktionsabläufe neu. Um ausreichend Platz zu haben, wird die angrenzende, 1874 geschaffene Stahlbauhalle komplett rekonstruiert. An der Fassade verschwinden gerade die letzten Backsteine hinter einer modernen Wärmedämmung aus Metall.

Bessere Arbeitsbedingungen

Im Inneren sind die Wände und die Beleuchtung erneuert sowie je eine Strahl- und Beschichtungsanlage eingebaut. Noch in diesem Jahr entsteht eine Waschanlage. Bei der Metallbearbeitung werden Schmier-und Kühlstoffe benötigt. Diese müssen wieder runter, bevor die Maschinenteile ihr endgültiges Aussehen erhalten. Mit dem rund zwei Millionen Euro teuren Umbau verbessern sich die Bedingungen für die Mitarbeiter, vorbei sind dann die Zeiten der dunklen, kalten und zugigen Halle.

Noch werden beispielsweise Podien für die Theaterbühnen, Drehgestelle für Straßenbahnen und Vakuumbeschichtungsanlagen nebeneinander produziert. Jacob zeigt aber bereits einen abgetrennten Hallenteil. Dort wird an Edelstahl und Aluminiumteilen gearbeitet, während dem Schwarzstahl weiterhin die große Hallenfläche vorbehalten bleibt. Insgesamt verfügt die SBS Metalltechnik dann über reichlich 7 000 Quadratmeter Hallenfläche für die Produktion.

Andreas Jacob hat 1988 nach seinem Maschinenbaustudium an der TU Dresden bei SBS angefangen. Von den damaligen Arbeitsbedingungen ist nichts mehr zu sehen. Alle Gebäude auf dem Gelände sind saniert, einstige Baracken abgerissen. Seit 1999 ist Jacob Geschäftsführer und Gesellschafter.

