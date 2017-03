Neue Technik für Krauschwitzer Schulen Mithilfe von Landesmitteln will die Gemeinde die Anschaffung neuer Computer finanzieren.

Seit Jahren warten die Oberschule in Krauschwitz und die Grundschule in Sagar auf neue Computer und neues Mobiliar. Jetzt könnte beides angeschafft werden. Wie Kämmerin Maren Helbig in der jüngsten Gemeinderatssitzung mitteilt, will Krauschwitz dafür Gelder aus dem Landesbudget „Investkraft“ nutzen. Diese sollten ursprünglich für die Sanierung der Grundschule eingesetzt werden, die nun aber über ein anderes Programm finanziert wird. Jetzt habe man aber erfahren, dass darüber auch eine Ausstattungsförderung möglich ist, so Maren Helbig. Deren Beantragung ist nun beschlossen worden.

Die Gemeinde habe seit Jahren verzweifelt versucht, eine Förderung zu bekommen, denn der Bedarf an beiden Schulen sei riesengroß, sagt die Kämmerin. Jetzt sollen für 60 500 Euro mindestens zehn Klassensätze Schülertische und Stühle, weiteres Mobiliar sowie PC-Technik und Beamer angeschafft werden. Der Eigenanteil von 25 Prozent soll über drei Jahre verteilt aus den investiven Schlüsselzuweisungen finanziert werden. (SZ/bb)

