Neue Technik für Forstleute

Die Waldarbeiter des Forstbezirkes Neustadt können ihre eigenen Motorsägen ab sofort zu Hause lassen. Die Forstleute wurden mit neuer Technik ausgestattet. Bisher nutzten sie für den Arbeitsalltag Geräte, die sie selbst finanziert hatten. Dank eines sachsenweiten Pilotprojektes ist das nun Geschichte. Prof. Hubert Braun, Geschäftsführer des Staatsbetriebes Sachsenforst, und Uwe Borrmeister, Leiter des Forstbezirkes Neustadt, überreichten den Forstwirten jetzt die ersten betriebseigenen Motorsägen. Sie sollen in den nächsten zwölf Monaten in den einzelnen Forstrevieren des Neustädter Forstbezirkes eingesetzt werden. Das Projekt, an dem eine Bedarfsanalyse hängt, läuft vorerst befristet. Nach deren Auswertung wird entschieden, ob der Staatsbetrieb Sachsenforst ab 2018 seine gesamten Forstwirte mit Motorsägen ausstatten wird.

Die Waldarbeitsgruppen des Neustädter Forstbezirkes haben in den vergangenen zwei Jahren zudem schrittweise neue Transportfahrzeuge zur Verfügung gestellt bekommen. Auch das ist eine wesentliche Neuerung. Denn seit der Wende nutzten die Forstwirte fast ausschließlich nur ihre privaten Fahrzeuge, um in den Wald zu gelangen.

Insgesamt 14 Forstreviere

Zum Forstbezirk Neustadt gehören 30 000 Hektar Wald zwischen Bischofswerda, Großröhrsdorf und der Sächsischen Schweiz. Betreut werden unter anderem Gebiete am Valtenberg bei Neukirch, am Rüdenberg südlich von Bischofswerda und die zwischen Seeligstadt und Großröhrsdorf liegende Massenei. Von der Waldfläche sind rund 60 Prozent im Eigentum des Freistaates. 35 Prozent sind Privatwald und weitere fünf Prozent gehören Städten und Gemeinden. Betreut werden die Flächen von insgesamt 14 Forstrevieren.

Der Wald erfüllt vielfältige Funktionen, wobei besonders in der Sächsischen Schweiz und im Gebiet um Pillnitz die Erholungsfunktion einen hohen Stellenwert besitzt, heißt es beim Forstbezirk Neustadt.

