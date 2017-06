Neue Technik für die Rettungsleitstelle Vier Jahre nach Inbetriebnahme sind erste Teile des Systems in Hoyerswerda bereits verschlissen.

Die Kreise Bautzen und Görlitz müssen für die gemeinsame Rettungsleitstelle in Hoyerswerda erneut tief in die Tasche greifen. Weil in der erst 2013 in Betrieb genommenen Einrichtung ein Teil der Technik bereits verschlissen ist, werden einzelne Teile des Computersystems ausgetauscht. Dabei handelt es sich um Datenspeicher, die nach stetiger Nutzung gewechselt werden müssen. Andernfalls drohen Systemausfälle, was letztlich in Notfällen Menschenleben gefährden könnte.

Die neue Technik kostet 285 000 Euro, in die Summe teilen sich die beiden Landkreise hinein. In der Vergangenheit hatten die Kreise mehrere Hunderttausend Euro zubuttern müssen, nachdem die Leitstelle wegen technischer Probleme zwei Jahre später als geplant eröffnet werden konnte. Ein Teil der Kosten hatte schließlich der Freistaat übernommen. Vorausgegangen war dem ein heftiger Streit zwischen Kreisen und Freistaat über die Schuld an der verspäteten Inbetriebnahme. (SZ/sko)

