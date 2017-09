Neue Technik für die Oberschule Die Stadt will 25 interaktive Tafeln anschaffen. Die älteren Schüler werden das aber nicht mehr erleben.

Auch die Peter-Apian-Oberschule wünschen sich interaktive Tafeln, wie hier im Medienkabinett der Mittelschule Leisnig. © Dietmar Thomas

Das Döbelner Gymnasium sehen die Schüler der Peter-Apian-Oberschule Leisnig als ihr Vorbild. Jedenfalls, was die technische Ausstattung betrifft. In allen Räumen des Gymnasiums werde mit interaktiven Tafeln unterrichtet, sagen die Leisniger Schüler. Das wünschen sie sich auch. „Wie viele dieser Tafeln werden wann für welche Unterrichtsräume angeschafft?“, war deshalb die Frage der Fraktion „Jugend in Leisnig“ (JiL) an Bürgermeister Tobias Goth (CDU). JiL war eine von sechs Fraktionen des Jugendstadtrates, bei dem die Zehntklässler einen echten Stadtrat nachstellten. So fiktiv auch die Namen ihrer „Parteien“ waren, so real sind die Themen, mit denen sich die jungen Leute auseinandergesetzt haben. Und damit haben sie bewiesen, dass sie sehr aufmerksame Einwohner der Stadt sind, deren Probleme erkennen und auch danach handeln, erklärte eine Mitarbeiterin der Friedrich-Ebert-Stiftung, die das Planspiel gemeinsam mit der Schule organisiert hat.

Tobias Goth überraschte die 42 Schüler mit der Aussage, dass es ein Konzept gebe, nach dem für die Peter-Apian-Oberschule 25 interaktive Tafeln angeschafft werden sollen. Bisher gibt es an der Schule zwei. Allerdings wären für die neuen Tafeln rund 500 000 Euro nötig. „Diesen Betrag kann die Stadt nicht allein stemmen. Deshalb hoffen wir auf Fördergeld“, so der Bürgermeister. Es sei eine zweite Auflage des Programms „Brücken in die Zukunft“ in Vorbereitung, mit dessen Hilfe jetzt auch schon die Sanierung des Schulhofes umgesetzt werde. Obwohl noch nicht alle Details des Gesetzes klar seien, habe das Kultusministerium bereits signalisiert, dass die interaktiven Tafeln förderfähig seien.

Auch wenn es sich die Zehntklässler wünschen, erleben werden sie die Anschaffung der Tafeln auf keinen Fall. Denn es stehe bereits fest, dass das Geld nicht vor 2018 abgerufen werden könne, sagte Hauptamtsleiterin Sonja Heier. Trotzdem werde die Stadt noch Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres einen Förderantrag stellen.

Es sei vorgesehen, dass fast jedes Klassenzimmer und das Lernatelier eine solche Tafel bekomme. Dabei dürften die Schüler aber nicht nur das Gerät sehen. Denn um es nutzen zu können, seien auch Arbeiten an der Elektrik nötig, die Malerarbeiten nach sich ziehen. Außerdem müsse in den Zimmern eine Verdunklung angebracht werden. Schließlich soll das auf der Tafel Gezeigte für jeden gut sichtbar sein.

Die interaktiven Tafeln könnten ein weiteres Projekt sein, dass der Jugendstadtrat angeregt hat. Aus den bisherigen vier Veranstaltungen seien bereits fünf Vorhaben umgesetzt worden, zuletzt die Umgestaltung des Schulhofes. Schulleiterin Kristin Dorias-Thomas freute sich über das Engagement der Schüler und sagte: „Der Jugendstadtrat ist ein guter Austausch zwischen den Generationen. Er ist nicht nur ein Planspiel, weil die Stadt auch aufgezeigt bekommt, was die Bedürfnisse der Jugendlichen sind. (mit DA/fk)

