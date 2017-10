Neue Technik für die Lebensretter 14 moderne Einsatzfahrzeuge wurden jetzt dem Rettungsdienst im Landkreis Bautzen übergeben. Von der Investition profitieren vor allem die Patienten.

Rettungssanitäter Sven Marschner (l.) und Notfallsanitäter Frank Trepte nahmen einen neuen Rettungswagen für die Kamenzer Wache entgegen. © Jonny Linke

Gleich 14 neue Rettungswagen wurden jetzt im Landkreis Bautzen an ihre künftigen Nutzer übergeben. Beim Termin an der Rettungswache in Kamenz waren mehrere der neuen Autos aufgereiht. Sie starten künftig von Kirschau, Bautzen, Bischofswerda, Pulsnitz, Radeberg, Hoyerswerda, Königsbrück und Kamenz aus zu Einsätzen. Insgesamt haben sie fast 2,3 Millionen Euro gekostet.

Vom Aufbau her unterscheiden sich alle neuen Rettungswagen. Die Palette reicht von Allradfahrzeugen fürs Oberland bis hin zu Autos mit Kofferaufbau für Bautzen. Auch die Rettungswache in Kamenz, die seit Juli von der ASG Ambulanz Leipzig betrieben wird, erhält einen neuen Rettungswagen. Äußerlich ist der Unterschied zwischen den alten und neuen Rettungswagen kaum zu erkennen. Doch innerlich hat sich einiges getan. „Der Innenausbau des Rettungswagens ist für uns Mitarbeiter wesentlich effizienter geworden“, erklärt Notfallsanitäter Frank Trepte. Der 40-Jährige nahm zusammen mit seinem gleichaltrigen Kollegen Sven Marschner das neue Auto erstmalig in Augenschein.

Mehr Platz an Bord und neue Arbeitsgeräte

Viele Wochen und Monate habe die Planung zusammen mit den Fachpersonen aus den Wachen gedauert, sagte Beigeordnete Birgit Weber, die die offizielle Übergabe der Fahrzeuge vornahm. Auf dem Kamenzer Rettungswagen wird sich so dank intensiver Beratung nun einiges ändern für die Mitarbeiter, die die Fahrzeuge täglich im Praxisalltag nutzen. „Durch verschiedene Fächer und Ablagemöglichkeiten wird es für uns einfacher, schnellere Arbeitsabläufe zu vollziehen. Wir haben jetzt im Rettungswagen ein geräumiges, übersichtliches System, mit dem wir dem Patienten noch effizienter helfen können“, so Sven Marschner. Aber es ist nicht nur ein übersichtlicher Innenraum entstanden, sondern auch neue Arbeitsgeräte sind im Einsatz.

So wird in dem neuen Rettungswagen ein Raupentragestuhl verbaut sein. „Mit diesem Gerät können wir Patienten im Sitzen rückenschonend aus oberen Etagen transportieren“, erklärte Sven Marschner. Er ist Fahrzeugführer des neuen Mercedes-Benz. „Wir sind stolz und zufrieden, dieses neue Fahrzeug nun bei uns in der Wache in Dienst stellen zu können. Es ermöglicht einen noch besseren Service am Patienten, und das ist am Wichtigsten“, so der Fahrzeugführer. Der neue Rettungswagen wird nun in den Regelrettungsdienst aufgenommen und von Montag bis Sonntag von 6 bis 18 Uhr für den Einsatzbereich der Wache in Kamenz unterwegs sein.

80 000 Einsätze in einem Jahr

Wie wichtig die millionenschwere Investition in die 14 modernen Fahrzeuge ist, zeigen die Zahlen. „Allein bis zum 30. September wurden im Landkreis Bautzen bereits 63 500 Einsätze absolviert. Somit wird voraussichtlich eine Jahresbilanz von über 80 000 Einsätzen erreicht“, berichtete Birgit Weber bei der Fahrzeugübergabe. Und mit den neuen Rettungswagen, welche auf die eingangs genannten Wachen verteilt werden, sei der Landkreis Bautzen da nun wieder bestens aufgestellt.

Die alten Fahrzeuge werden übrigens nicht ausgesondert. Sie bleiben vielmehr als Reservefahrzeuge im Dienst.

zur Startseite