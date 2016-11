Neue Technik fischt Klobürsten aus dem Abwasser Die moderne Rechenanlage der Kläranlage ist fast komplett. In Betrieb geht sie aber erst nach Weihnachten.

Nico Tollas von der Firma WKS arbeitet mit seinem Kollegen in der Kläranlage Hartha an der neuen Rechenanlage. © Dietmar Thomas

Die Apparaturen einer Kläranlage müssen einiges aushalten. Denn das Abwasser bringt so manches mit, das dort definitiv nicht hineingehört. Eine Toilettenbürste, Holz, Steine und sogar einen Sturzhelm hat der Klärwärter schon herausgefischt. Das größte Problem ist aber das feuchte Toilettenpapier. Das zerreißt nicht und verstopft die Pumpen. Häufiger betroffen seien zentrale Pumpstationen, an denen ganze Straßenzüge hängen. „Wir müssen die Pumpen dann ausbauen, reinigen und wieder einbauen“, erklärt Reiner Müller, Leiter Technik/Investitionen beim Abwasserzweckverband (AZV) „Untere Zschopau“, den zusätzlichen Aufwand.

Für die Reinigung des Abwassers entsteht in Hartha derzeit eine neue Rechenanlage. Jene, die im Moment noch in Betrieb ist, wurde zwar erst 1996 gebaut. Sie ist aber bereits verschlissen. „Die beweglichen Teile nutzen sich schnell ab. Die Entwicklung geht weiter und die Beschaffung der Ersatzteile wird immer schwieriger“, begründet Müller. Deshalb entschied sich der AZV für eine neue Anlage. Deren Aufbau geht dem Ende zu. Demnächst soll ein Probelauf starten. Die Inbetriebnahme ist aber erst nach den Weihnachtsfeiertagen geplant. – Eine Vorsichtsmaßnahme, falls trotz der Probe etwas nicht so funktioniert, wie es sollte.

Die beiden größeren Rechen werden künftig gröbere Materialien abfangen, der Sandfang darunter die kleineren Partikel. Das Gröbere wird sofort in Plastikbeutel verpackt und in Containern entsorgt. Der Sand wird erst ausgewaschen, bevor auch diese Materialien abgefahren werden.

Die Kapazität der neuen Anlage ist dieselbe wie bei der vorhandenen. „Bei trockenem Wetter beträgt der Durchlass 50 Liter pro Sekunde, bei Regenwetter 69 Liter pro Sekunde“, sagt Reiner Müller. Ausgelegt ist die Kläranlage für rund 8 000 Einwohner. Angeschlossen werden vorerst 5 000 Einwohner und Gewerbebetriebe.

Rund 1,2 Millionen Euro kostet der Bau der Rechenanlage. Er ist aber erst der Anfang der grundlegenden Sanierung der Harthaer Kläranlage. Für das kommende Jahr ist die Erweiterung des Regenüberlaufbeckens geplant, das sich unter einem grünen Hügel auf dem Gelände der Kläranlage versteckt. Auch dafür sind 1,2 Millionen Euro veranschlagt. Ab 2018 ist die Errichtung einer neuen Belebungsanlage mit zwei Rundbecken und einem Nachklärbecken vorgesehen. Alles zusammen wird voraussichtlich rund 2,2 Millionen Euro kosten.

Zum Schluss steht ein neues Regenrückhaltebecken auf dem Plan. Das soll aber außerhalb des derzeitigen Geländes der Kläranlage gebaut werden. „Dafür muss allerdings die Grundstücksfrage noch geklärt werden“, so Müller. Alle Investitionen sind bereits im Wirtschaftsplan des Abwasserzweckverbandes für die kommenden fünf Jahre verankert.

