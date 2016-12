Neue Technik bei Maltesern Die Ambulanzen im Krankenhaus St. Johannes sind auf modernem Stand. Mit neuen Sprechzeiten.

Das Malteser-Krankenhaus in Kamenz. © Matthias Schumann

Das Malteser Krankenhaus St. Johannes in Kamenz hat in den vergangenen Monaten in neue medizinische Geräte im Wert von rund 100 000 Euro zur Verbesserung der diagnostischen Möglichkeiten investiert. Darüber berichtet die Klinikleitung in einer Presseinformation. Unter anderem wurden ein neuer Gefäßdiagnostik-Messplatz, ein Ultraschallgerät der neuesten Generation sowie ein neuer gynäkologischer Untersuchungsstuhl angeschafft. Damit wurde die Leistungsfähigkeit der Ambulanzen im Krankenhaus weiter zielgerichtet erhöht, heißt es ausdrücklich.

Im Zuge dieser Neuanschaffungen verändern sich zum 1. Januar des neuen Jahres auch die bekannten Sprechzeiten, so die Klinik. Eine Übersicht über die ärztlichen Sprechstunden jeder Abteilung findet man auf der Internetseite des Malteser Krankenhauses St. Johannes. (szo)

www.malteser-krankenhaus-stjohannes.de

