Neue Tasse ist ein Erfolg Die Organisatoren des Pulsnitzer Pfefferkuchenmarktes ziehen eine positive Bilanz und freuten sich über lange Schlangen.

Die neuen Tassen kamen gut an. © Frank Sühnel

Sehr zufrieden mit dem Andrang auf dem 14. Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt zeigte sich am Montag in einem ersten Resümee Sandro Tenne. Bei ihm laufen die organisatorischen Fäden zusammen. Nach einer vorsichtigen Schätzung strömten an den drei Markttagen wieder etwa 80 000 Besucher ins Pulsnitzer Zentrum, um ihre Sehnsucht nach den handgemachten Pfefferkuchen zu befriedigen.

Viel hänge immer vom Wetter ab. Das habe am Freitag gestimmt. Zum Glück sei am Sonnabendvormittag die Sonne rausgekommen. Das habe einen wichtigen Schub gegeben, nach Pulsnitz zu fahren, schätzt Sandro Tenne ein. So konnte auch der Regen am Nachmittag den Andrang kaum bremsen. Trotz geöffneter Schleusen seien die Leute tapfer mit dem Schirm unterwegs gewesen.

„Und am Sonntag standen die Schlangen bis in den späten Nachmittag“, sagt Sandro Tenne. Schon zeitig seien an dem Tag erste Meldungen gekommen, dass es eng in manchen Straßen mit parkenden Autos wird: „Wir haben aber schnell gehandelt“, versichert Tenne. Sechs Autos hatten allerdings im Halteverbot geparkt. Einer habe abgeschleppt werden müssen. So werde eine Erfahrung aus dem zurückliegenden Markt sein, im kommenden Jahr noch mehr Einweiser einzusetzen, um die Blechlawine zu steuern. Aber auch per Bus-Shuttle und Bahn seien zahlreiche Gäste angereist und hätten die Stadt damit von Autos entlastet, lautet die Bilanz. Ein sensibler Punkt sind immer die WCs. Deren Anzahl habe man im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt, auch Standorte verändert. Das habe sich ausgezahlt.

Ebenso wie die neue Pfefferkuchenmarkttasse mit dem Stadtwappen und dem Pfefferkuchenmann. Die war für drei Euro zu haben – ein guter Preis für echte Oberlausitzer Töpferware, sagen die Veranstalter. Die Tasse sei gut angekommen und ein beliebtes Souvenir der Marktgäste gewesen. So hätten Getränkeanbieter noch über 1 000 Tassen während des Marktes nachgeordert. Das spreche schon dafür, dass sich der neue Pott bewährt. (SZ/ha)

zur Startseite