Neue Tankstelle kommt im Sommer Bis dahin sollen die Arbeiten am Ottendorfer Kreisel fertig sein. Die führen noch eine Weile zu halbseitigen Sperrungen.

Die Arbeiten für den Kreisverkehr in Höhe der Straße An den Schindertannen laufen auf Hochtouren. Im Sommer soll der Kreisel fertig sein.

Ottendorf-Okrilla. Zumindest ein Rätsel ist gelöst! Lange Zeit war unklar, wer das geplante Schnellrestaurant und wer die künftige Tankstelle an der Einfahrt zum Ottendorfer Gewerbegebiet entlang der S 177 betreiben wird. Die Tagesordnung des Technischen Ausschusses der Großgemeinde hat nun immerhin eine Frage beantwortet. Denn die ehrenamtlichen Mitglieder mussten sich am Montagabend mit zahlreichen Bauanträgen befassen.

Dabei tauchte im Rahmen des Bebauungsplanes „Tankstelle und Schnellrestaurant an der A 4“ auch ein Antrag zum Neubau einer Total-Tankstelle mit Backshop auf. Der aus dem bayrischen Freising stammende Vorhabensträger Bernhard Seidl bestätigt auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung ebenfalls die Ansiedlung des französischen Mineralölunternehmens.

Doch bis Autofahrer tatsächlich an der Einfahrt zum Gewerbegebiet Benzin oder Diesel zapfen und in dem kleinen Shop beispielsweise Zeitungen kaufen können, vergehen noch einige Monate. Denn zunächst müssen die andauernden Arbeiten an der Zufahrt zur Tankstelle fertiggestellt werden. Seit Herbst des vergangenen Jahres buddeln Fachleute an dem vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr geforderten Kreisverkehr. Dieser soll vor allem für mehr Sicherheit entlang der Staatsstraße sorgen.

Halbseitige Sperrung

Bislang führten die Arbeiten glücklicherweise auch zu keinen Beeinträchtigungen für den Verkehr. Doch seit wenigen Tagen ist das Abbiegen von der S 177 in das Gewerbegebiet hinein nicht mehr möglich. Die Straße An den Schindertannen ist halbseitig gesperrt. Aus dem Gewerbegebiet selbst können Autofahrer aber hinausfahren und entweder nach links in Richtung Ottendorf-Okrilla oder nach rechts in Richtung Seifersdorf abbiegen. Mit diesem Zustand müssen sich all diejenigen, die zu einem der zahlreichen Ottendorfer Unternehmen des Gewerbeparks wollen, noch bis Ende Mai arrangieren. Denn bis dahin ist laut Angaben von Rolf Winzer, Sprecher der Gemeindeverwaltung, die halbseitige Sperrung angesetzt.

Grundsätzlich – und wenn alles nach Plan verläuft – können die Bauleute den Kreisverkehr im Sommer dieses Jahres fertigstellen. Davon geht Investor Bernhard Seidl zumindest aus. Im Anschluss sollen auch unverzüglich die Arbeiten an der neuen Total-Tankstelle beginnen, so der Architekt aus Bayern.

Doch eine Frage bleibt weiterhin unbeantwortet: Wer betreibt das neben der Tankstelle geplante Schnellrestaurant? Können die Ottendorfer und all diejenigen, die von einer langen Autofahrt auf der Autobahn eine Pause brauchen, künftig hier Pizza essen? Oder vielleicht doch eher einen großen, leckeren Burger? Oder wie wäre es mit gut belegten Sandwiches? Das Rätselraten geht in jedem Fall in eine weitere Runde, denn nach Angaben von Bernhard Seidl ist diese Frage weiterhin offen. Doch immerhin eine Frage ist geklärt und künftig soll auch eine Werbetafel auf die geplante Ansiedlung der Total-Tankstelle aufmerksam machen.

