Neue Tagespflege in Pulsnitz Ab 1. November gibt es in der Pfefferkuchenstadt eine neue Betreuungsmöglichkeit für Senioren.

Angehörigen hilft es, wenn Senioren tagsüber betreut werden. © dpa

Die Westlausitz Pflegeheim und Kurzzeitpflege (WLPK), ein Tochterunternehmen der Oberlausitz-Kliniken, betreibt ab dem 1. November eine neue Tagespflegeeinrichtung in Pulsnitz, direkt neben dem Seniorenzentrum Pulsnitztal am Böhmischen Eck 1. In der Einrichtung werden überwiegend pflegebedürftige Senioren täglich von 8 bis 16 Uhr wochentags betreut. Dafür stehen 15 Pflegeplätze zur Verfügung.

Die Westlausitz Pflegeheim und Kurzzeitpflege betreibt Einrichtungen in Pulsnitz, Ohorn und Elstra. Mit dieser ambulanten Tagespflege wird das Pflegeangebot im Rahmen des Pflegestärkungsgesetzes II durch die WLPK erweitert. Das Gesetz bringt mehr Leistungen für Pflegebedürftige, mehr Entlastung und Sicherheit für pflegende Angehörige und mehr Zeit für Pflegekräfte. Diese Neuerungen kommen im Alltag gut an. Gerade pflegende berufstätige Angehörige können keine 24-Stunden-Betreuung abdecken, hier hilft die Tagespflege.

Die Tagespflege muss bei der Pflegekasse beantragt werden, bei anerkannter Pflegebedürftigkeit wird der überwiegende Teil der Kosten durch die Pflegekasse getragen. Die Mitarbeiter des Pflegedienstes in Pulsnitz geben dazu Auskunft. Eine Anmeldung zur Tagespflege ist ab sofort unter Telefon 035955 86410 möglich.

Am 22. Oktober gibt es von 10 bis 16 Uhr in der Tagespflege „Böhmisches Eck“ in Pulsnitz einen Tag der offenen Tür. (szo)

