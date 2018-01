Neue Tagespflege in der alten Feilenfabrik Das Rote Kreuz schafft in Freital-Hainsberg 32 Plätze für Senioren – weil die Nachfrage so groß ist.

Carola Lubinski leitet die neue Tagespflege in der Feilenfabrik. Sie und ihre Mitarbeiter kümmern sich hier ab Montag um das Wohl der Senioren. © Andreas Weihs

Freital. Zwei große Küchen, Gemeinschaftsräume, Zimmer zum Ausruhen und ein spezieller Omi-Raum mit alter Möblierung – nach einem halben Jahr Umbau hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) kürzlich seine neue Tagespflege in der alten Feilenfabrik an der Dresdner Straße eröffnet. Am Montag wurden die ersten Senioren erwartet. Rund 180 000 Euro hat der Umbau der ehemaligen Werkstatt gekostet. 32 Menschen können hier betreut werden.

Das Freitaler DRK hatte die Feilenfabrik vor anderthalb Jahren aus der Insolvenzmasse des Berufsausbildungszentrums gekauft. Seitdem wird die historische Industrieanlage, in der bis 1991 Feilen hergestellt wurden, Stück für Stück umgebaut. Es sind eine Möbelhalle, Büros für die Verwaltung und Schulungsräume entstanden. Nach der Fertigstellung der Tagespflege soll es in diesem Jahr weitergehen. Unter anderem werden die Außenanlagen gestaltet, weitere Parkplätze geschaffen und ein Nebengrundstück bereinigt. Insgesamt investiert das DRK 600 000 Euro. Einzig die Nutzung für die alte Lehrküche ist noch offen. „Wir wollen uns die Räume als Reserve vorhalten“, sagte DRK-Vorstand Andreas Ritter. „Es wird aber sicher keine Küche mehr werden.“ Das Freitaler DRK betreibt bereits zwei Tagespflegen – eine im Palitzschhof in Freital und eine in Wilsdruff. Der Bau der neuen Tagespflege war nötig geworden, weil die 34 Plätze im Palitzschhof nicht mehr ausreichten.

