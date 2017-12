Neue Tablets fürs Museum

Meißen. Das umgestaltete Porzellanmuseum in Meißen erfreut sich einiger Beliebtheit. Das sagt Sandra Jäschke, die Geschäftsführerin der Meissen Porzellan-Stiftung. Das Museum ist zuletzt in zwei Schritten erneuert worden: 2016 wurde in der ersten Etage die neu gestaltete Dauerausstellung eröffnet. Ende März 2017 bekam die zweite Etage eine Erneuerung.

Seit März 2017 gibt es auch Multimedia-Angebote für die Besucher. Dazu zählt auch eine sogenannte Tablet-Rallye für Kinder mit insgesamt acht Fragen, durch die sie das Museum entdecken können. „Bislang haben 500 Kinder das Angebot genutzt, sodass wir im kommenden Jahr die Zahl der verfügbaren Tablets auch noch mal von 20 auf 40 Stück aufstocken“, erklärt die Geschäftsführerin der Porzellan-Stiftung.

Noch bis zum Montag, 8. Januar, läuft im Museum eine Sonderschau. Bis dahin können Besucher noch die Sonderausstellung „Weihnachten“ sehen. Geplant ist zudem, jedes Jahr eine besondere Ausstellung auszurichten. So wird vom 2. Februar bis Ende kommenden Jahres eine Sonderausstellung zum Thema „Zwiebelmuster“ gezeigt. Das Porzellanmuseum in Meißen ist ab Mittwoch, 27. Dezember, wieder für die Besucher geöffnet. (SZ/ul)

