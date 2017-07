Neue Studie für schnelles Internet Hohnstein geht den Breitbandausbau nach fünf Jahren erneut an. Zuerst wird der Bedarf ermittelt.

© Karl-Ludwig Oberthür

In Hohnstein und seinen Ortsteilen ist der Weg frei für eine weitere Analyse zum Breitbandausbau. Der zweite stellvertretende Bürgermeister der Stadt, Lutz Hentschel (UWV), war Ende Juni in Berlin, um dort im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur die Fördermittel entgegenzunehmen, wie die Stadtverwaltung informiert.

50 000 Euro stellt der Bund für Beratungsleistungen in Sachen Breitbandausbau zur Verfügung. Damit will Hohnstein fünf Jahre nach dem ersten Breitbandausbau in den Ortsteilen nun eine zweite Breitbandanalyse erstellen lassen. In dieser Studie werden die aktuellen Verfügbarkeiten und der tatsächliche Bedarf ermittelt. Zudem soll sie untersuchen, ob Anbieter eventuell von sich aus einen weiteren Ausbau planen. Ist das nachgewiesenermaßen nicht der Fall, kann es weitere Fördermittel für den Breitbandausbau geben. Eine vorherige Analyse des Ist-Zustands ist die Voraussetzung, dass später Fördergelder fließen. (SZ)

