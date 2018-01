Neue Struktur für kommunale GmbHs

Ostritz. Die drei kommunalen Gesellschaften der Stadt Ostritz – Bauen & Wohnen, Technische Werke sowie Ver- und Entsorgungsgesellschaft – sollen umstrukturiert werden. Entsprechende Pläne sollen in der nächsten Ostritzer Stadtratssitzung am 25. Januar öffentlich vorgestellt werden. Das kündigt Marion Prange, Geschäftsführerin der drei GmbHs und gleichzeitig Bürgermeisterin der Neißestadt, an. Über eine Umstrukturierung der städtischen GmbH wird schon länger diskutiert. (SZ/jl)

