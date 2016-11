Neue Struktur für die Feuerwehr Es gibt nicht mehr überall genügend Kameraden, die tagsüber zu einem Einsatz ausrücken können. Die Gemeinde stellt sich darauf ein.

Die Gemeinde Schönteichen will die Struktur der Feuerwehr in der Gemeinde verschlanken. Die Ortswehren in Biehla, Brauna und Cunnersdorf sollen künftig mit den kleineren Feuerwehren in Hausdorf und Schwosdorf noch enger zusammenarbeiten. „Es wird dann zwei Standorte geben, aber nur eine Feuerwehr“, sagt Gemeindewehrleiter Kai Hentsche im Gemeinderat. Hausdorf und Schwosdorf haben damit keine eigenen Wehrleiter mehr, sondern werden mit Biehla und Brauna zusammengeführt. Die Ortswehr Schönbach soll eine Sonderstellung einnehmen, weil es dort noch relativ viele Feuerwehrleute gibt, die auch tagsüber zum Einsatz ausrücken können. Die Gemeinde spart damit an Fortbildungskosten für potenzielle Wehrleiter und schafft eine zusätzliche Hilfe. „Die meisten Feuerwehren alleine können die Einsätze tagsüber nicht mehr stemmen, es fehlt an Personal“, sagt Kai Hentsche.

Die Idee ist nicht neu. Die Feuerwehr praktiziert sie momentan bereits mit dem Rendezvous-System. Das bedeutet, es werden nach der aktuellen Alarm- und Ausrückeordnung gleich mehrere Feuerwehren alarmiert, die sich dann am Einsatzort treffen. Die Gemeinde schreibt die Änderung nun aber noch einmal im neuen Brandschutzbedarfsplan fest. „Durch die schlankere Struktur soll künftig die Einsatzbereitschaft abgesichert werden“, heißt es in dem neuen Plan. Die Technik muss allerdings trotzdem bereitgestellt werden. Die Feuerwehrleute fordern zwei Mannschaftstransportwagen und zwei Logistikanhänger für Hausdorf und Schwosdorf sowie ein Tanklöschfahrzeug für Schönbach und einen Ersatzgerätewagen für Cunnersdorf. Die Ortswehr Schönbach bekam vor wenigen Wochen einen neuen Mannschaftstransportwagen samt Anhänger. Es gibt in allen Feuerwehren Einsatzwagen, die sind aber zum Teil mitunter sehr alt.

