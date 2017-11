Neue Stromtrasse für Wettersdorf Die Versorger Mitnetz Strom und Stadtwerke Döbeln teilen ihre Gebiete neu auf. Der Rat bangt um den Zustand der Straßen.

In Wettersdorf soll im kommenden Jahr das Stromnetz erneuert werden. Um die örtliche Stromversorgung sicherzustellen und die Netzgebiete zwischen Mitnetz Strom und den Stadtwerken Döbeln zu trennen, kommt ein neues Kabel in die Erde. Das verkündete Gleisbergs Ortsvorsteher Bernd Handschack zur jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates, während der die Pläne vom Fachplaner vorgestellt werden sollten. Der war jedoch kurzfristig verhindert. „Es wird ein Mittelspannungskabel verlegt. Dieses ist etwa 850 Meter lang“, erläuterte Unternehmenssprecherin Cornelia Sommerfeld am Freitag auf DA-Nachfrage. Es reiche von Wettersdorf bis nach Niederseifersdorf. „Es endet in dem Bereich, wo die Windkraftanlagen stehen“, ergänzte Gleisbergs Ortsvorsteher Bernd Handschack. Das bereits vorhandene Kabel gehe außer Betrieb, werde aber nicht entfernt, heißt es in einem Schreiben des Energieplanungsbüros Epeg aus Brandis, das dem Ortschaftsrat vorliegt.

„Die Investitionssumme beläuft sicht laut Planung auf rund 60 000 Euro“, so Cornelia Sommerfeld. Der Baubeginn sei für Frühjahr 2018 vorgesehen. „Hintergrund der Arbeiten ist, dass das Stromnetz in der Ortschaft Choren, die nun zu Döbeln gehört, an die Stadtwerke Döbeln übergeht. Für eine reibungslose Stromversorgung müssen Netzverbindungen geschaffen werden“, so Cornelia Sommerfeld.

Dass die Arbeiten ausgeführt werden müssen, ist für den Ortschaftsrat unstrittig. Wichtig ist den Mitgliedern jedoch, dass sich durch die Verlegung der Erdgabel der Zustand der Straßen nicht verschlechtert. „Wir haben in Gleisberg schon Ähnliches durch. Da wollten sie auch in die öffentlichen Straßen rein und haben letzten Endes das sogenannte Bohrspülverfahren angewendet“, erinnerte Handschack. Das bedeutet, dass das Erdreich nicht über die gesamte Leitungslänge aufgegraben werden muss. Sondern dass die sogenannten Kopflöcher für die Hausanschlüsse genutzt werden, um darunter die Leitung einzuziehen. Per einstimmigem Beschluss hat der Gleisberger Ortschaftsrat am Mittwoch festgelegt, dass der Stromversorger auch in Wettersdorf auf diese Art Kabel verlegen soll. „Schließlich sind die Kommunal- und Kreisstraßen zum Teil auch mit Geld der Stadt Roßwein in Ordnung gebracht worden“, so Bernd Handschack. Der Ortschaftsrat hat sich außerdem dafür ausgesprochen, dass die Stadt prüfen soll, „ob für die Ortsstraßenbeleuchtung auf dem ersten Teilstück bereits Leerrohre verlegt werden können“, sagte er.

