Neue Strategie gegen die Zittauer Ringraser Der Fang der Rennteilnehmer am 26. August war kein Zufall. Am Erfolg hat eine neue Ermittlungsgruppe der Polizei Anteil.

Eine neue Ermittlergruppe der Polizei sorgt dafür, dass zwei Teilnehmer an illegalen Autorennen auf dem Zittauer Stadtring gefasst werden konnten. © Archivfoto: Matthias Weber

Den beiden Teilnehmern des illegalen Autorennens am 26. August auf dem Zittauer Stadtring drohen als Strafe ein einmonatiges Fahrverbot, 400 Euro Bußgeld und zwei Flensburg-Punkte. Das sieht eine in ganz Deutschland gültige Regelung für dieses Vergehen vor. „Der Vorwurf lautet: Nicht genehmigtes Kraftfahrzeugrennen“, teilte die Pressestelle des Landratsamtes auf SZ-Anfrage mit. Die Polizei hat den Fall an das Ordnungs-und Straßenverkehrsamt des Landkreises übergeben.

Kurz nach Mitternacht hatte die Polizei zwei Volkswagen gestoppt. Die 21-Jährige und der 24-jähriger Fahrer hatten sich mit einem Golf und einem Passat auf dem Stadtring ein Rennen geliefert, wie die junge Frau laut Polizeisprecher Thomas Knaup zugab. Die beiden Deutschen waren mit mehr als 100 Sachen unterwegs. Das haben die Polizisten festgestellt, indem sie mit ihrem Auto die Raser verfolgten. „Geschwindigkeitsmessungen ohne die Verwendung von Spezialtechnik sind grundsätzlich zulässig“, so Knaup. „Mithilfe des Nachfahrens können Polizeibeamte Geschwindigkeitsverstöße feststellen, was unter bestimmten Voraussetzungen durch die Rechtsprechung anerkannt ist.“ Die massive Überschreitung wird aber wahrscheinlich in dem Fall nicht geahndet, weil der Vorwurf des illegalen Rennens schwerer wiegt und härter bestraft wird.

Das Kreis-Ordnungsamt wird die beiden Raser nun, laut Amtsleiter Peter Hoffmann, anhören. Danach entscheidet die Bußgeldstelle über die Strafe. In dem Fall „ergeht wahrscheinlich ein Bußgeldbescheid“, so der Amtschef. „Gegen diesen kann mit dem Einspruch vorgegangen werden, sodass dann das Amtsgericht in Zittau entscheidet.“ Akzeptieren und zahlen die beiden ihre Strafe und geben ihre Fahrerlaubnis für die festgelegte Zeit ab, hat sich der Fall erledigt. „Die Punkte in Flensburg erlöschen zu gegebener Zeit“, so Hoffmann.

Dass die beiden der Polizei ins Netz gegangen sind, ist kein Zufall. „Wir ordnen den Erfolg der Ermittlungsgruppe Ringraser zu“, sagte Polizeisprecher Knaup. Diese Gruppe ist im Sommer gegründet worden und besteht aus ein bis zwei Polizisten pro Schicht, die regulär Dienst schieben, aber besonders auf solche Vorfälle achten und die Zusammenhänge kennen. Vorangegangen war laut Knaup ein Treffen verschiedener Behörden mit dem Ziel, eine Strategie gegen die anhaltende Raserei auf dem Ring zu finden. Seit Jahren foppen die vor allem jugendlichen Fahrer die Polizei. Sie kontrollieren vor ihren Fahrten den Ring. Sind Beamte in Sicht, fahren sie nicht. Polizei-Sprecher Knaup spricht schon lange von einem Katz- und Maus-Spiel, bei dem die Polizei bisher stets den Kürzeren gezogen hat. Auch die vor fünf Jahren vor allem wegen der Ringraser aufgestellten zwei Blitzer am Hochschulcampus und am Töpferberg haben nicht den erhofften Erfolg gebracht.

Nun beobachtet die Ermittlungsgruppe „Ringraser“, welche Autos immer wieder dabei sind und sich Rennen liefern. Diese nehmen die Polizisten dann speziell ins Visier. Bei jeder gemeldeten oder beobachteten Raserei bekommt der Fahrer des Autos sozusagen einen weiteren Strich auf einer Liste. Kristallisieren sich Intensivtäter heraus, übermittelt die Polizei diese wiederum an das Landratsamt: „Die zuständige Straßenverkehrsbehörde kann prüfen lassen, ob der betroffene Verkehrsteilnehmer charakterlich überhaupt geeignet ist, ein Kraftfahrzeug führen zu dürfen“, so Knaup. „Sollte die amtliche Prüfung dieses verneinen, kann dem Betroffenen unter Umständen dauerhaft die Fahrerlaubnis entzogen werden.“ Bis dahin sei es zwar ein weiter Weg. Aber die Polizei lasse sich nicht mehr davon abbringen, den Sumpf Stück für Stück auszutrocknen.

