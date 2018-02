Neue Straßenverbindung im Industriegelände beschlossen

28 Wochen soll der Neubau der Straßenspange dauern.

Etwas mehr Informationen dazu, wie sich die Verkehrsflüsse ändern werden, wenn im August der erste Teil der Hoyerswerdaer Ostumfahrung fertig ist, hätte gern der Zeißiger Ortsvorsteher Jens Sarodnik (Wählervereinigung). „Die Verbindung von Straße A und Straße E wird ja offenbar bis dahin nicht fertig sein“, kommentierte er am Dienstag im Stadtrat einen zuvor gefassten Baubeschluss. Demnach soll der Neubau der Spange zwischen dem Kaufland an der Straße E und dem Garagenkomplex an der Straße A im zweiten Halbjahr beginnen – ausdrücklich als „Voraussetzung einer schnellen verkehrlichen Anbindung des Stadtgebietes und des Industriegeländes an die [...] Ostumfahrung.“

Die Arbeiten sollen ein reichliches halbes Jahr dauern, obwohl es nicht einmal um 300 Meter geht. „Es gibt einige Herausforderungen“, sagt jedoch der mit der Planung beauftragte Maukendorfer Ingenieur Horst Alte. So verlaufen auf der Brache zwischen Straße A und Straße E diverse Leitungen der Versorgungsbetriebe, die alle umverlegt werden müssen. Allein das dürfte wohl zweieinhalb Monate dauern.

Die neue Straßenverbindung im Industriegelände soll dem über die Straßen D und E von der Ostumfahrung kommenden Verkehr beim Weg in die Stadt den Schlenker an der Kaufland-Tankstelle vorbei ersparen, die man künftig nur noch über die Straße zum Industriegelände erreicht. Statt hinter dem Kaufland die Linkskurve zu nehmen, geht es also halbrechts über die jetzige Brache zur Straße A. Der südliche Teil der Straße E wird auf gut 80 Metern zurückgebaut. Übrig bleibt für die Erschließung der anliegenden Gewerbegrundstücke ein Stumpen mit Wendehammer etwa an der Stelle, an der derzeit noch Gleise über die Straße E verlaufen. Die ganze Sache wird knapp eine Million Euro kosten, von denen das Land 700 000 Euro übernehmen soll. Die Dimensionen zeigen, warum Oberbürgermeister Stefan Skora (CDU) sagt: „Wenn Fördermittel nicht kommen, können wir nicht bauen.“ Dieser Satz war übrigens die Antwort auf eine andere Frage von Zeißigs Ortsvorsteher Jens Sarodnik, der daran erinnerte, dass es mit der neuen Spange nicht getan ist. Es soll ja auch noch die Straße zum Industriegelände erneuert werden. Und die Straße D ist bekanntlich auch nicht in bestem Zustand.

