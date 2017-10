Neue Straßensperrungen ab Montag In Bischofswerda wird die Straße am Stadion zur Sackgasse. Auch in Tröbigau wird gebaut.

In Bischofswerda wird die Straße am Stadion zur Sackgasse. Auch in Tröbigau wird gebaut. © dpa

Die Clara-Zetkin-Straße in Bischofswerda wird ab diesem Montag für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt ist zunächst nur vom Platz des Volkes/Schmöllner Weg aus möglich, teilte die Stadtverwaltung mit. Grund sind Arbeiten zur Erneuerung der Asphaltdeckschicht. Sie sollen laut Stadt in fünf Tagen realisiert sein. Gebaut wird in zwei Abschnitten, sodass der Parkplatz gegenüber dem Wesenitzsportpark während der gesamten Bauzeit erreichbar ist. Als Erstes wird die Einmündung Schillerpark/Bischofstraße gesperrt, im zweiten Bauabschnitt die Zufahrt vom Schmöllner Weg. Für den Durchgangsverkehr werde eine Umleitung ausgeschildert, heißt es im Rathaus.

Gesperrt für voraussichtlich einen Monat wird ab diesem Montag auch die Naundorfer Straße in Tröbigau. Dort wird eine neue Bushaltestelle gebaut. Eine Umleitung wird von Gaußig über Neukirch und Putzkau ausgeschildert, teilte das Landratsamt mit. (SZ)

zur Startseite