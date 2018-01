Neue Straßenlampen noch in der Testphase

Walddorf. Der Ortsteil Walddorf hat neue Straßenbeleuchtung bekommen. Im gesamten Ort wurde auf moderne LED-Technik umgerüstet. Die Arbeiten dazu sind abgeschlossen. Dennoch funktioniert noch nicht alles so, wie es soll. „Wir sind noch in der Testphase“, sagte Kottmar-Bürgermeister Michael Görke (parteilos) jetzt im Gemeinderat. Dort kam die Frage auf, ob man die Laternen nicht anders schalten könnte. Bei den Schaltzeiten müsse noch nachgebessert werden, erklärte Görke. Er schlägt vor, dass die Laternen über Nacht durchgängig leuchten, aber ab dem späteren Abend gedimmt werden. Das sei technisch möglich. „Dann würden wir immer noch sparen gegenüber der Beleuchtung mit den alten Lampen“, so Görke. Geprüft werden müsse auch, ob an verschiedenen Stellen zusätzliche Laternen installiert werden müssten. „Hier und da gibt es noch ein paar schwarze Löcher“, merkte der Walddorfer Gemeinderat Gunter Rößler an. (SZ/rok)

