Neue Straßen und Gasleitungen Auf vier Infoveranstaltungen werden die Coswiger im Herbst über bevorstehende Projekte informiert.

Schnellere Internetverbindung, zwei große Gasleitungen, die S 84 und der Hochwasserschutz: Coswig stehen einige große Projekte bevor und die Planer und Investoren stellen sich in den kommenden Wochen den Fragen der Einwohner.

Die Deutsche Telekom beginnt am Montag um 18.30 Uhr im Restaurant Spitzgrundmühle. Dabei geht es um den im gesamten Stadtgebiet laufenden Breitbandausbau. Noch bis Ende des Jahres sollen die Anschlüsse bereitstehen.

Drei Tage später kommt die Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH, die die neue Staatsstraße S 84 plant. Der aktuelle Stand wird am Donnerstagabend um 18 Uhr in der Börse vorgestellt. Es wird die geplante Linienführung und eine Visualisierung gezeigt. Man wird also nicht nur sehen, wo die Straße verlaufen soll, sondern auch, wie sie aussieht und sich in die Umgebung einfügt. Das Planfeststellungsverfahren, in dem dann auch Stellungnahmen möglich sind, folgt wahrscheinlich 2017.

Bau für Gasleitungen ab Mitte 2018

Parallel plant das Unternehmen Gascade Gastransport GmbH zwei neue Erdgasfernleitungen von der Ostsee bis zur tschechischen Grenze, die – wie schon die Opal-Leitung – voraussichtlich auch durch Coswiger Gebiet führen werden. Im Oktober oder November soll es dazu eine Infoveranstaltung geben. Gascade plant, dass der Strang eins bereits ab Mitte 2018 gebaut werden und Ende 2019 in Betrieb gehen kann. Strang zwei soll Ende 2020 fertiggestellt sein. Die Doppelleitung hat einen Durchmesser von 1,40 Meter.

Und auch die Stadt Coswig realisiert und plant eine Reihe weiterer Infrastrukturprojekte, die die Verkehrssituation in der Stadt und ihr Erscheinungsbild verbessern sollen. Auch der nachhaltige Hochwasserschutz spielt weiterhin eine Rolle, teilt die Verwaltung mit. Darüber wollen Stadtrat und Verwaltung in der Einwohnerversammlung am 25. Oktober um 19 Uhr in der Börse informieren. Themenwünsche und Fragen können schon jetzt der Stadtverwaltung mitgeteilt werden.

