Neue Straße schon wieder kaputt

Kaum übergeben, schon bröckeln erste Asphaltteile an den Gullydeckeln in der Siedlung. © thorsten eckert

Erst vor gut anderthalb Jahren waren die nach Kanalarbeiten frisch gebauten Straßen in der zum Ortsteil Großerkmannsdorf gehörenden Siedlung Rossendorf offiziell übergeben worden, nun beginnt es hier, schon zu bröckeln. Der in der Siedlung wohnende Ortschaftsrat Ralf Börner (Freie Wähler) wies in der jüngsten Ortschaftsratssitzung darauf hin, „dass ein Gullydeckel nahe der Asylunterkunft offenbar von einem Lkw so zerfahren wurde, dass hier der Asphalt herausbricht“. Man müsse nun aufpassen, dass hier nicht größere Schäden daraus entstehen, machte er deutlich. Die Ortschaft informierte umgehend das Bauamt.

Für rund eine Million Euro hatte Radeberg in der Siedlung neue Kanäle und Straßen gebaut, weil hier über Jahrzehnte Nachholbedarf geherrscht hatte. (SZ/JF)

