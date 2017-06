Neue Straße für Queckhain zum Greifen nah In dem Ortsteil kommen Stromkabel und Abwasserkanal in die Erde. Auf den Straßenbau warten Anwohner schon ewig.

Die Zeiten des Flickenteppichs und nervenaufreibender Slalomfahrten um Schlaglöcher in Queckhain sollen bald vorbei sein. Bestimmt seit zehn Jahren klagen die Anwohner schon über den schlechten Zustand ihrer Ortsdurchfahrt. Im Herbst wird sie nun gebaut. © Dietmar Thomas

In den Ortsteil Queckhain haben sich die Stadträte und Verwaltungsmitarbeiter bei ihren früher regelmäßigen Begehungen nicht wirklich gern aufgemacht. Denn eines war sicher: Irgendeiner der Anwohner, wenn nicht sogar mehrere, schimpfen über den schlechten Zustand der Ortsdurchfahrt. Nicht mal zu DDR-Zeiten mussten die Queckhainer mit ihren Autos um so viele Schlaglöcher kurven wie seit ein paar Jahren.

Doch nun werden sie nicht mehr vertröstet. „Wir schreiben den Straßenbau über die Sommerpause aus“, sagte Bauamtsleiter Thomas Schröder in der Sitzung des Technischen Ausschusses. Dann solle sich das Thema im September oder spätestens im Oktober erledigt haben, stellte er in Aussicht. Zunächst mussten die Anwohner darauf warten, dass die Staatsstraße vor der Ortszufahrt in Ordnung gebracht wird. Das ist lange erledigt. Dann begannen Ver- und Entsorger, Leitungen zu erneuern. Damit sind sie auch noch nicht fertig. Nach Informationen von Thomas Schröder werden in den Straßenrandbereich noch Erdkabel verlegt. Der Kanalbau soll nach seinen Worten bis Ende August abgeschlossen sein.

Bei diesen Arbeiten handelt es sich um die Beseitigung von Schäden, die im Zusammenhang mit den Starkniederschlägen im Juni 2013 entstanden sind. „Das Hochwasser hat nicht nur in unmittelbarer Flussnähe Zerstörungen angerichtet“, erklärte Michael Tecklenburg. Er ist der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbandes (AZV) Leisnig und hat Verständnis dafür, dass manch einer ungläubig schaut, wenn Hochwasserschäden und der oben gelegene Ort Queckhain in einem Atemzug genannt werden. Wie er darstellte, haben die Wassermassen damals sehr wohl auch Schäden an den Abwasseranlagen hinterlassen. „Daher werden die Kanalerneuerungen notwendig“, begründete er. Hausanschlüsse sind bei den Arbeiten jetzt nur dort gewechselt worden, wo es ebenfalls Reparaturbedarf gab.

Rund 125 000 Euro muss der Verband zunächst für den Tausch des Abwasserkanals in der Ortslage Queckhain ausgeben. Die Erneuerungen sind über das Flutschadensprogramm angemeldet. Eine Förderzusage liegt im AZV-Büro allerdings noch nicht vor. Insgesamt stehen zwei Millionen Euro für zehn Schadensbeseitigungen in Aussicht, wie Tobias Goth als Vorsitzender des Verbandes sagte.

Abwasserverband plant Reparaturen

Mit der Beseitigung von Hochwasserschäden im Kanalnetz von Queckhain ist es allerdings noch nicht getan. Auch in den nächsten Monaten sowie 2018 muss der Abwasserzweckverband noch einige solcher Schäden beseitigen, und zwar im Stadtgebiet Leisnig sowie auch im Ortsteil Gorschmitz. In der zurückliegenden Sitzung haben die AZV-Vertreter verschiedene Büros beauftragt, die Kanalerneuerung und die anschließende Wiederherstellung der Straße zu planen.

Die Schadensbeseitigung betrifft in Leisnig die Kanäle in der Gorschmitzer- und Lichtenbergasse, in der Eintracht, Ziegel- und Brösener Gasse. Auch in der Gasse in Gorschmitz sind Arbeiten nötig. Die Planungskosten für Kanal- und Straßenbau für alle sechs Vorhaben belaufen sich auf rund 183 000 Euro.

Die meisten der Tiefbauarbeiten zur Erneuerung des Abwasserkanals werden noch in diesem Jahr beginnen – sofern die Baufirmen dafür Kapazitäten freihaben. In der Eintracht wird der AZV wohl erst im kommenden Jahr loslegen. Das hängt mit der Leitungserneuerung des Stromversorgers Mitnetz zusammen, der vorher alte Leitungen tauschen will, ehe die Kanalbauer zum Zuge kommen.

Ortsauswärts in Richtung Wallbach haben die Queckhainer übrigens schon ein neues Stück Straße bekommen. Bis an die Stadtgrenze sind die Oberfläche und die Randbereiche erneuert worden. Die Arbeiten hatte die Firma Andrä Straßenbau aus Leisnig im Herbst 2016 erledigt. Auch dabei handelte es sich um eine Flutschadensbeseitigung. Kostenpunkt: rund 320 000 Euro.

