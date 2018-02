Neue Stiefel für die Nachwuchsgarde Beim Kinderfasching in Schrebitz gab es einen Scheck von der Sparkasse. Das Geld ist verplant.

Beim Kinderfasching im Schrebitzer Vereinshaus gab es Pfannkuchen – auch für blaue Einhörner. © Dietmar Thomas

Schrebitz. Nachdem die Schrebitzer Karnevalisten in der vergangenen Woche beim Galafasching ihren Spaß hatten, war am Sonnabend der Narren-Nachwuchs an der Reihe. Im Vereinhaus gab es einen Kinderfasching mit Gardetänzen, Programm und natürlich mit Pfannkuchen.

Für eine Überraschung sorgte Juliane Scheder. Die Mitarbeiterin der Sparkasse Döbeln überbracht eine Spende von 500 Euro. Geld, das dringend gebraucht wird, wie Präsidentin Peggy Lohse-Dietrich sagte. „Wir werden für das Geld sieben oder acht Paar Gardestiefel für unsere Funkenmariechen anschaffen. Die Gruppe ist größer geworden. Außerdem verschleißt auch mal etwas.“ Die Kostüme seien Eigentum des Vereins.

Der Karnevalsverein hat vier Tanzgruppen. Neben der Funkengarde gibt es die „Funkenmariechen“, die Gruppe der Teenager. Die „Majas“, das sind die sechs- bis achtjährigen Mädchen. Die „Kleinen Bienchen“ sind die Allerjüngsten ab vier Jahre. „Ich trainiere mit ihnen einmal in der Woche“, sagte Peggy Lohse-Dietrich. „Das ist aber ein eher spielerisches Tanz- und Bewegungstraining.“ (DA/jh)

zur Startseite