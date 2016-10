Neue Stellplätze sind fertig An der Hauptstraße in Copitz haben jetzt neun Autos mehr Platz.

Die Hauptstraße in Copitz ist eigentlich eine Verkehrsachse, aber sie wird auch zum Einkaufen attraktiver. © Norbert Millauer

Wer an der Hauptstraße in Copitz etwas zu besorgen oder zu erledigen hat, findet jetzt leichter einen Parkplatz. Pirna hat in den zurückliegenden Wochen an der Einkaufsstraße neun zusätzliche Stellflächen bauen lassen. Die Stellplätze sind nun fertig und werden bereits rege genutzt. Die Abstellflächen für Autos befinden sich stadtauswärts gesehen auf der linken Seite in der Baulücke zwischen dem Haus von Fahrrad-Bäßler und dem nachfolgenden Gebäude. Damit niemand dort dauerhaft seinen Wagen abstellt, ist die Parkdauer werktags auf eine Stunde beschränkt. Die Parkplätze sind gebührenfrei. Die Bauarbeiten begannen am 19. September und kosteten rund 25 000 Euro. Das Vorhaben wird mit Mitteln aus dem Fördergebiet „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ bezuschusst. Mit den neuen Stellplätzen entspannt sich die Parkplatzsituation entlang der Hauptstraße zum Großteil. Die bisher vorhandenen Parkplätze hatten oft nicht ausgereicht. (SZ/mö)

