Neue Stellen für Freiwilligenjahr Das Bischofswerdaer Netzwerk kann 120 freie Plätze vermitteln. Das Interesse ist groß.

Für die neuen Stellen ab Sommer im Freiwilligen sozialen Jahr kann man sich jetzt beim Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit in Bischofswerda bewerben. Das Interesse ist bereits groß. Für die 120 Stellen bei Partnern in der Region, die das Netzwerk anbieten kann, gibt es schon 35 Bewerber, die ersten Gespräche fanden statt, hieß es auf Anfrage. Aus Erfahrung der letzten Jahre bleiben kaum Stellen unbesetzt.

Das Netzwerk für Kinder- und Jugendarbeit ist anerkannter Träger des Freiwilligendienstes und einer der größten Anbieter. Junge Leute werden vermittelt in die Altenpflege, die Behindertenarbeit oder die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Über den Bundesfreiwilligendienst gibt es auch Stellen für Ü27. Größte Partner sind die Oberlausitz Pflegeheim & Kurzzeitpflege gGmbH Bischofswerda, eine Tochter der Oberlausitz-Kliniken, die Lausitzer Werkstätten in Hoyerswerda und die Helios-Kliniken in Pulsnitz. Probearbeiten und gegenseitiges Kennenlernen sind Standard. Es trägt dazu bei, dass die Abbrecherquote gering ist. 95 von 100 jungen Leuten, die einsteigen, halten durch, hieß es bei der Netzwerkleitung auf Anfrage. (SZ/ass)

Netzwerk für Kinder- Jugendarbeit: Lutherstraße 13 in Bischofswerda

www.kijunetzwerk.de

