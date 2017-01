Neue Stallgebäude auf dem Reiterhof Der Zustand der Außenanlagen und Koppeln in Kalkreuth sollen in diesem Jahr weiter verbessert werden.

Lutz Dahten, Besitzer des Reiterhofs in Kalkreuth, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit dem Reit- und Fahrvereins Kalkreuth. © Klaus-Dieter Brühl/Archiv

Das Quartier des Reit- und Fahrvereins Kalkreuth auf dem Reiterhof Dahten hat drei neue Offenställe erhalten. Seit dem Herbst dienen sie zur Unterbringung von 15 Pferden. Als Reithalle wird im Winter die Scheune genutzt. Ab dem Frühjahr wird auch der Turnierplatz wieder ins Reitgeschehen einbezogen. Am 28. Januar hält der Reitverein in der Grundschule Kalkreuth seine Jahreshauptversammlung ab und kann bilanzieren, dass sich die Mitgliederzahl des nunmehr 40-jährigen Vereins stabilisiert hat.

„Die Zusammenarbeit der Reiter ist in Kalkreuth vorbildlich“, sagt Hofbesitzer Lutz Dahten. In diesem Jahr ist geplant, den Zustand der Außenanlagen und Koppeln weiter zu verbessern. Auch das Wohnhaus ist dann dran. Der Verein wird am 30. April wieder zum Hexenfeuereinladen, vom 20. bis 21. Mai findet das Breitensportturnier für Reiter und Fahrer auf dem Turniergelände statt. Für den 18. Juni ist die elfte Pferdegala angekündigt, für den 19./20. August ein Wanderritt. Am 17. September gibt es den Fahrertag mit Wettbewerb für Freizeitreiter an der Paulsmühle und am 14. Oktober die Reitjagd ab dem Turniergelände. (krü)

