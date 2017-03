Neue Staffel von Nistkasten-TV Im Hort und der Arnsdorfer Kita können Kinder wieder Vögel beim Brüten beobachten. Die ersten haben sich schon eingerichtet.

An den Beobachtungsstationen können die Arnsdorfer Kinder live verfolgen, was in den Nistkästen vor sich geht. © Thorsten Eckert

Es ist wieder Frühlingszeit! Und in dieser Zeit, wenn die Natur zu neuem Leben erwacht, suchen sich die einheimischen Vögel, wie Blaumeisen, Kohlmeisen oder Stare ein geeignetes Plätzchen zum Brüten. Gleich sechs geschützte Nistkästen hat der Arnsdorfer Kindergarten Am Karswald in seiner näheren Umgebung aufgebaut – inklusive einer kleinen Webcam mit Lampen und Bewegungsmeldern. Denn auf diese Art und Weise können die kleinen Arnsdorfer genau beobachten, wie sich die Vögel ihre Nester einrichten, ihre Eier ausbrüten und den Nachwuchs später aufziehen. Denn die Webcams in den sechs Nistkästen übertragen die aufgenommenen Bilder auf drei Beobachtungsstationen – kleine Fernseher – die sich im Flachbau des Kindergartens, in der historischen Villa auf dem Kitagelände und im Hort Tannebergkids im Grundschulgebäude befinden. Und seit dieser Woche sind die kleinen Fernseher wieder in Betrieb! Denn die Arnsdorfer Kita hat pünktlich mit dem kalendarischen Frühlingsanfang die vierte Staffel von Nistkasten-TV gestartet.

Das Projekt der Kita läuft bereits seit einigen Jahren. „Wir haben mittlerweile rund 30 000 Videos in der Datenbank“, berichtet Andreas Reupert, Leiter der Arnsdorfer Einrichtung. 19 Vogelfamilien haben die Kinder und die Erzieher seitdem bereits beobachtet. Und auch während der aktuellen Staffel sollen wieder zahlreiche Videos hinzukommen. Denn Bewegung ist bereits in den Nistkästen! So haben sich eine Kohl- und eine Blaumeise in den Nistkästen bereits umgesehen und die ersten Materialien zum Brüten gesammelt.

Zusätzlich hofft die Kita, dass die Eichhörnchen, die im benachbarten Karswald ebenfalls ´Zuhause sind, in diesem Jahr die von den Kindern gebastelte Kobel zum Aufziehen ihres Nachwuchses benutzen. Denn seit der vergangenen Staffel versucht die Kita, auch die knuffigen Nagetiere während der Paarungszeit zu beobachten. Fest steht: Eines der Eichhörnchen hat sich Anfang März in der Kobel der Kita bereits umgesehen. Generell beginnt die Paarungszeit der Eichhörnchen im April mit Wurf der Jungtiere zwischen Mai und August. Es bleibt also spannend beim Nistkasten-TV!

Alle Videos finden Interessenten auch im Internet unter www.nistkastentv.de

