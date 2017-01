Neue Stadträte vereidigt Nach der Gemeindefusion im Rödertal beginnt die Arbeit – nach einem kleinen Lapsus.

© Archivfoto: René Plaul

Sieben neue Mitglieder des Großröhrsdorfer Stadtrates vereidigte am Dienstagabend Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Nach einem kleinen Lapsus. Offenbar lag den Räten zuerst ein falscher Text vor, was für Verwirrung sorgte. Die war schnell ausgeräumt. Die Räte konnten zügig die richtige Formel sprechen und versichern, dass sie das Wohl der Stadt und ihrer Bewohner nach Kräften fördern wollen. Hintergrund für die Vereidigung war die Fusion von Großröhrsdorf und Bretnig-Hauswalde. Die sieben früheren Gemeinderäte verstärken nun den Stadtrat als Fraktionsgemeinschaft Bretnig-Hauswalde. Mit Bürgermeisterin wächst das Gremium damit auf 26 Räte. Das wird bis zur nächsten Kommunalwahl 2019 so bleiben. Danach wird die Runde wieder kleiner.

Jetzt beginne die Arbeit für eine weitere gute Entwicklung im Oberen Rödertal, so Bürgermeisterin Kerstin Ternes. Dazu gehört auch, jetzt zügig einen gemeinsamen Etat für 2017 zu erarbeiten. Im April soll er vorliegen. Größte Aufgabe sei der Grundschulbau in Bretnig. Auch ließen es sich die Bürgermeisterin und die einzelnen Altfraktionen im Stadtrat nicht nehmen, die neuen Mitglieder aus Bretnig-Hauswalde herzlich willkommen zu heißen und auf eine partnerschaftliche sachliche Arbeit einzustimmen: für das Wohl der Stadt und mit der Gewissheit, dass sich hier eine leistungsfähige Kommune entwickle. Die Bretnig-Hauswalder Fraktionsvorsitzende ist Monika Maßwig, die frühere Leiterin der Oberschule in der Stadt, inzwischen im Ruhestand. Sie dankte für die freundliche Aufnahme. Niemand wisse besser um die Tragweite der Fusionsentscheidung als sie und ihre Fraktionsmitglieder. Eine historische, aber sehr schwere Entscheidung sei es gewesen, der Einsicht in die finanzielle Situation des Dorfes folgend. Nun wolle die Fraktion zum Gedeihen der Stadt mit allen Ortsteilen beitragen. Mit Änderungen der Hauptsatzung machte der Rat dann den Weg dafür frei, dass sich am 2. Februar ein Ortschaftsrat für Bretnig-Hauswalde konstituieren und ein Ortsvorsteher gewählt werden kann. Ob künftig eventuell Bretnig und Hauswalde einmal eigene Ortschaftsräte bilden, darüber sei zu einem späteren Zeitpunkt noch zu sprechen, hieß es.

