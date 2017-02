Neue Spuren vom Massenei-Wolf? Mehrmals schon wurden hier Tiere gesehen. Und auch in der Dresdner Heide tauchte ein Wolf auf.

Hält sich der Wolf auch in der Massenei auf?

Diese Fährten fotografierte ein Jäger nahe des Großharthauer Wasserwerks. Nachgewiesen ist ein Vorkommen in der Massenei nicht.

Diese Fährten fotografierte ein Jäger nahe des Großharthauer Wasserwerks. Nachgewiesen ist ein Vorkommen in der Massenei nicht.

Gibt es Wölfe in der Massenei? Nach Beobachtungen von Einwohnern und Jägern häufen sich Anzeichen dafür. So will eine Frau ein Tier an der Waldschule „Kleiner Stern“ gesehen haben. Vor drei Wochen tappte ein Wolf in eine Fotofalle in der Nähe Frankenthals. Am Großharthauer Wasserwerk wurden jetzt Fährten im Schnee entdeckt. Vor Kurzem wurde ein totes Reh mit Kehlbiss gefunden, etwa 200 Meter hinter der B 6 in Großharthau. Davon und auch von größeren und kleineren Spuren im Schnee haben Jäger Fotos gemacht. Auch beim für die Massenei zuständigen Forstbezirk Neustadt gingen Hinweise zum Wolf ein. „Ende November sowie Mitte Januar fand in der Massenei eine Drückjagd statt. Nach beiden Jagden hatten jeweils drei Teilnehmer berichtet, einen Wolf gesehen zu haben“, so Sprecherin Anke Findeisen auf Anfrage.

Die Jäger wollen ihre Namen nicht in der Zeitung lesen. Zu sehr polarisiere das Thema, da sage man schnell das Falsche, sagt einer von ihnen. Und doch seien sie aufgrund der vielen Hinweise sicher, dass es ein Wolf oder sogar zwei Wölfe in der Massenei gäbe. Dauerhaft etabliert oder zumindest auf regelmäßigen Streifzügen. Im vergangenen April sah ein Jäger in der Massenei einen Wolf. Seitdem häuften sich die Hinweise. Nicht zuletzt verhalte sich das Wild auffallend anders. Rehe, die ihrem Territorium immer sehr treu waren, seien bedeutend schreckhafter. Auf den Röderwiesen, einst beliebter Platz, seien kaum mehr welche zu sehen, erzählt ein Jäger. Manche vermuten, dass wegen des Wolfs Wildschweine immer öfter im Dorf anzutreffen seien. Erst kürzlich waren Wildschweine am helllichten Tag in den Großharthauer Hofladen eingedrungen.

Auch bei Ullersdorf gesichtet

Wissenschaftlich nachgewiesen und damit offiziell bestätigt, sind Wölfe in der Massenei bisher nicht. „Abgesehen von diesen Sichtungsmeldungen ohne Fotobeleg liegen uns keine Hinweise auf Wölfe in der Massenei vor“, so Vanessa Ludwig aus dem Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“. Es sei jedoch gut möglich, dass Wölfe hier sporadisch oder regelmäßig vorbeikommen. Auch Jungtiere auf Abwanderung könnten das Gebiet durchstreifen. Benachbarte Territorien sind die Laußnitzer Heide und das Hohwald-Territorium. Der Großraum zwischen Neustadt in Sachsen und Bischofswerda zähle zum Territorium der Hohwaldwölfin. Und auch in der Dresdner Heide sind schon Wölfe gesehen worden. Hier allerdings, so ist jedenfalls die Ullersdorfer Revierförsterin Uta Krause überzeugt, würden sich die Tiere wohl nicht dauerhaft ansiedeln, viel zu viel Bewegung sei hier im Wald. Spaziergänger, Jogger, Reiter, Forst-arbeiter… Ein ruhiges Wolfsrevier sei die Heide zwischen Radeberg und Dresden eher nicht, findet die Ullersdorferin. Dass hier aber ab und an ein Wolf sozusagen „vorbeischaut“, ja, das könne sie bestätigen, sagt Uta Krause dann.

Forst findet noch keine Spuren

Wie Sachsenforst-Sprecherin Anke Findeisen sagt, habe das Forstpersonal in der Massenei bislang noch keine Spuren entdeckt. Auch Verhaltensveränderungen bei Wildtieren seien bislang nicht festgestellt worden. Im Kontaktbüro hält man die Theorie, dass Wölfe Wildschweine in Siedlungen treiben könnten, für abwegig. „Es gibt keinen Anlass einen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit von Wildschweinen im Siedlungsbereich und dem Vorkommen von Wölfen zu sehen“, so Vanessa Ludwig. Besonders aus Berlin, wo keine Wölfe leben, gäbe es zahlreiche Meldungen, wonach Wildschweine mitten in die Stadt und in Häuser kommen. „Wenn Wildtiere im Siedlungsbereich Nahrung finden, kann dies ein Grund sein, dass sie diese Gebiete häufiger aufsuchen.“

Zu bedenken gibt die Expertin, dass ausgewachsene Wildschweine wehrhafte Beutetiere für den Wolf sind. Zahlreiche Dokumentationen zeigen, dass sich Wildschweine gegenüber Wölfen verteidigen und diese vertreiben. Wildschweine könnten Wölfe verletzen und sogar töten. Wölfe seien sehr vorsichtig gegenüber ausgewachsenen Wildschweinen. – Dennoch seien die mit 20 Prozent Biomasseanteil das drittwichtigste Beutetier für Wölfe in Sachsen. Um wissenschaftliche Belege für ein Vorkommen von Wölfen in der Massenei oder anderen Gebieten zu bekommen, seien Hinweise aus der Bevölkerung oder von Jägern nötig, sagt Vanessa Ludwig. Man nehme sie jederzeit gern an. Auch Kot und Spuren könnten Hinweise liefern.

Diese gelte es dann durch Nachweise zu stärken, etwa durch Fotobelege von Sichtungen oder Aufnahmen guter Qualität von Fotofallen. „Um festzustellen, ob sich in einem Gebiet ein Paar oder ein Rudel etabliert hat, sind Fotos von mindestens zwei Wölfen und/oder Welpen nötig“, so Vanessa Ludwig. Eine weitere Möglichkeit biete die genetische Untersuchung mithilfe von Kot. „Hat man Elterntiere des jeweiligen Territoriums genetisch festgestellt, können Welpen zugeordnet werden, wenn dafür Proben vorliegen.“

In jedem Monitoringjahr, jeweils vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahres, werden aufs Neue Informationen durch Fotofallenbelege, Genproben sowie Kot- und Spurenfunde erhoben. „So wird geklärt, wo es Wölfe und Nachwuchs gibt“, so Vanessa Ludwig. (mit SZ/JF)

