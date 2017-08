Neue Spreenixe für „Perle der Lausitz“ Nicole Pietkiewicz hat das Amt zum Heimatfest in Spremberg abgegeben. Ihre Nachfolgerin erwarten etwa 70 Auftritte.

Königlicher Abschied: Nicole Pietkiewicz (rechts) hat das Amt der Spreenixe nach zwei Jahren und 96 Tagen abgegeben. © Jost Schmidtchen

Anlässlich des Spremberger Heimatfestes am Wochenende hat die Stadt ihre 19. Spreenixe begrüßen können. Auf die 25-jährige in Hoyerswerda geborene und angehende Industriekauffrau Francy Kuhlee warten in ihrer Amtszeit bis zum Sommer 2019 etwa 70 repräsentative Auftritte und Werbeaktionen für die „Perle der Lausitz“. Die Krönung der ehrenamtlichen Symbolfigur erfolgt jetzt immer zum Heimatfest.

Die Vorgängerin, Bankkauffrau Nicole Pietkiewicz, war zwei Jahre und 96 Tage im Amt. Zu ihrer Verabschiedung kamen alle königlichen Hoheiten nach Spremberg, die sich schon Pfingsten beim Park- und Blütenfest in Kromlau trafen. Und so war es auch die Kromlauer Blütenkönigin Stefanie, die sich von ihrer Spremberger Spreenixenkollegin verabschiedete. So manche Träne floss dabei. Stefanie wünschte Nicole für die Zukunft alles Gute und der neuen, Spreenixe eine ebenso schöne Zeit bei der Präsentation ihrer Heimatstadt. Über 42000 Besucher waren zum Fest gekommen. Auch Familie Vogel aus Weißwasser: „Wir sind erneut begeistert von der großen Vielfalt der Angebote.“

