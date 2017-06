Neue Sponsoren für Holzhauslauf Das Rennen in Niesky ist nicht nur bei Sportlern beliebt. In diesem Jahr winkt Teilnehmern ein Shirt in den Stadtfarben.

Bei Radrennen zeigt ein Gelbes Trikot den Führenden an. In Niesky sind die Shirts zum Holzhauslauf wegen des Stadtjubiläums blau und gelb gehalten. © Stadtverwaltung

Ein Geheimtipp ist der Holzhauslauf im September nicht mehr. Schon im vergangenen Jahr sind Läufer aus Cottbus, Dresden und sogar Leipzig in Niesky an den Start gegangen. „Wir haben schon einen festen Stamm“, sagt Claudia Wieltsch vom Konrad-Wachsmann-Haus. Viele Sportler würden das Rennen in Niesky mittlerweile fest in ihren Trainingsplan einbinden. Die Sportler locken dabei nicht nur die drei unterschiedlich langen Strecken, sondern auch das kulturelle Rahmenprogramm. Läufer erhalten unter anderem im Nieskyer Museum freien Eintritt, wenn sie ihre Stempelkarte vorzeigen.

Besonders beliebt ist bei allen Startern auch das jedes Jahr neu aufgelegte T-Shirt zum Lauf. Wer sich bis zum 18. August anmeldet, der erhält dieses kostenlos. Anlässlich des 275. Geburtstages von Niesky haben sich die Veranstalter in diesem Jahr für ein T-Shirt in den Stadtfarben entschieden. Das blaue Logo erscheint also auf gelbem Grund. Finanziert wird der Druck mithilfe von Unternehmen. „Wir konnten in diesem Jahr neue Sponsoren hinzugewinnen“, erzählt Claudia Wieltsch.

Die Liste der Unterstützer wächst genau wie die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr. Mittlerweile beteiligen sich 19 Unternehmen daran. Ein Dutzend finanziert die T-Shirts, andere stiften Preise für die Tombola. Mit dem Holzhauslauf knüpft Niesky übrigens an eine alte Tradition an. Schon vor einhundert Jahren habe es in Niesky ein vergleichbares Rennen gegeben. Damals stiftete noch das Unternehmen Christoph und Unmack einen Pokal. Die zehn Kilometer lange Strecke ist denn auch an die historische Strecke angelehnt.

Wem diese Distanz zu weit ist, der kann am 10. September auch nur fünf Kilometer laufen. Wer besonders viel Ausdauer mitbringt, der kann aber auch die 28 Kilometer bis zum Rietschener Erlichthof laufen. Sie ist die längste der drei Strecken und schon für den einen oder anderen Radfahrer eine Herausforderung. Die gelb-blauen T-Shirts werden erst zum Renntag selbst ausgegeben. Auch wenn beim Sächsischen Familientag schon mal ein kleiner Satz Prototypen gezeigt worden ist. Dort haben sich denn auch gleich die ersten 30 Läufer angemeldet.

Wer dazu noch nicht gekommen ist, der kann das im Nieskyer Fitnessstudio, im Konrad-Wachsmann-Haus oder im Raschke-Haus nachholen und sich eines der limitierten T-Shirts sichern.

zur Startseite