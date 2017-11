Neue Spielregeln für Weihnachtsmarkt

In diesem Advent wird es während des Weihnachtsmarktes vom 8. bis 10. Dezember auf Kirchstraße und Kirchplatz einige Änderungen geben. Darauf haben sich die Mitwirkenden verständigt.

So soll der Glühwein an allen Ständen einheitlich 2,50 Euro kosten. Damit nicht jeder Händler zu einer anderen Zeit seine Auslagen auspackt oder Feierabend macht, wurden sogenannte Kernöffnungszeiten abgesprochen. Nach denen sind die Buden am Freitag von 16 bis 21 Uhr, am Sonnabend von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 19 Uhr besetzt. Wer mag, kann noch eine Stunde länger öffnen. Um 22 Uhr soll aus Rücksicht auf die Anwohner allerdings Schluss sein, wie Kerstin Otto sagt, die den Markt in diesem Jahr zum zweiten Mal organisiert.

Von den Mitwirkenden werde erwartet, dass diese sich entsprechend des Märchenland-Mottos kleiden. Für die Mitglieder des Gewerbe- und Verkehrsvereins ist das überhaupt kein Thema. Sie gestalten eine Räuberbude und werden sich auch „räubermäßig“ präsentieren. Sie bieten Glühwein und Knabbereien an. Die Kinder sind wie in den Vorjahren dazu eingeladen, in einer Krabbelkiste nach kleineren Schätzen zu suchen. (DA/sig)

