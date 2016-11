Neue Spielgeräte in Glashütte Die Kinder in Dittersdorf und Cunnersdorf können sich freuen. Es gibt neue Spielgeräte auf den Spielplätzen. Finanziert mit Mitteln der Europäischen Union.

Glashütte. Die Knirpse in Dittersdorf und Cunnersdorf können sich freuen. Die Stadt Glashütte lässt in beiden Ortsteilen neue Spielgeräte errichten. Dazu wird der in Dittersdorf bestehende Spielplatz erneuert – Cunnersdorf erhält einen gänzlich neuen. Finanziert werden sie über ein EU-Förderprogramm. Auch in anderen Ortsteilen könnten Spielplätze nach diesem Vorbild entstehen, sagte Bürgermeister Markus Dreßler (CDU) jüngst im Stadtrat. Bedarf meldete bereits Schlottwitz‘ Ortsvorsteher Markus Graf (CDU) an.

Er regte den Bau im Wohnpark an. Dreßler konnte den Wunsch durchaus nachvollziehen, denn er wohnt selbst mit seiner Familie in Schlottwitz und kennt die Verhältnisse. Die Stadt sei bereit, hier etwas zu machen. Allerdings sollte der Ortschaftsrat Vorschläge machen, ob man einen größeren oder drei kleinere Spielplätze haben wolle. Zudem sollten auch Standorte benannt werden. (SZ/mb)

