Neue Spielgeräte am Spree-Eck Die Mitarbeiter des Bauhofes haben bereits Spezialsand auf den Platz in Ebersbach aufgebracht. Doch die Schaukeln und Wippen können noch nicht genutzt werden.

Die Mitarbeiter des Bauhofes haben tonnenweise Fallschutz-Sand verteilt.

Am Spree-Eck in Ebersbach sind jetzt die vier neuen Spielgeräte aufgestellt worden. Mitarbeiter des Bauhofes haben am Freitag mehrere Tonnen Fallschutz-Sand um die Spielgeräte verteilt. Dieser Spezialsand federt den Sturz spielender Kinder ab. Zunächst können die Schaukeln und Wippen noch nicht genutzt werden. Die Betonfundamente müssen aushärten. Deshalb haben die Mitarbeiter des Bauhofes den Bereich abgesperrt. „Je nach Witterung wird der Spielplatz in etwa einer Woche freigegeben“, sagt Uwe Bergmann aus dem Bauamt der Stadtverwaltung. Ebersbach-Neugersdorf wendet für den neuen Spielbereich rund 20 000 Euro auf. (SZ/gla)

