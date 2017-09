Neue Sperrung in Bischofswerda Wegen der Kanalarbeiten für schnelles Internet gibt es in der Stadt noch viele Baustellen. Aber bald auch besseren Empfang.

Der Breitbandausbau in Bischofswerda kommt voran – noch begleitet allerdings von neuen Straßensperrungen. Wie die Stadtverwaltung auf ihrer Internetseite ankündigt, wird ab 11. September auf der Lessingstraße vor den Häusern 1 und 12 gebaut. Der Bereich gehört zum Bauabschnitt sechs, genau wie die Bautzener Straße 43 bis 57 sowie die August-König-Straße. Hier wird ebenfalls noch gegraben und es gibt es Behinderungen. Im Bauabschnitt fünf laufen noch Arbeiten an der Hellmuth-Muntschick-Straße sowie am Töpferberg. Im Bauabschnitt sieben wird derzeit am umfangreichsten gegraben. Das führt zu Behinderungen an der Bautzener Straße 90 bis100, an der Straße zum Stadtwald 6 sowie an der Geschwister-Scholl-Straße 51 bis 57. Noch bevor stehen die Grabungsarbeiten am Schmöllner Weg zwischen den Häusern 11 bis 22 sowie am Horkaer Weg. Die Termine dafür sind noch nicht bekannt. Ein Großteil der Arbeiten in den Bauabschnitten eins bis fünf ist dagegen abgeschlossen. Komplett erledigt ist der Bereich Bischofswerda Süd.

Den Breitbandausbau in Bischofswerda treibt der Energieversorger Enso voran. Angeboten werden soll schnelles Internet mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Das Angebot soll künftig in weiten Teilen der Stadt anliegen. Rund 5000 Kunden können nach Angaben der Enso davon profitieren. Südlich der Bahnlinie will die Enso ihr Produkt noch im September starten, erklärte eine Sprecherin.

Interessierte können sich über das neue Internet der Enso beraten lassen. Partner ist der Expert-Markt an der Carl-Maria-von-Weber-Straße. (SZ/ass)

