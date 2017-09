Neue Sozialarbeiter für Schulen In Cunewalde und Neukirch haben Schüler, Lehrer und Eltern jetzt zusätzliche Ansprechpartner. Weitere Orte könnten folgen.

Die Neukircher Schule. Auch dort gibt es einen neuen Sozialarbeiter. © Steffen Unger

Zwei zusätzliche Schulsozialarbeiter beschäftigt der Neukircher Verein Valtenbergwichtel seit Beginn des neuen Schuljahres im Oberland. Möglich ist das nach Aussagen von Tilo Moritz vom Verein, weil der Freistaat jetzt Geld dafür bereitstellt.

An der Cunewalder Oberschule ist Ireen Friedrich (33) im Einsatz, an der Oberschule in Neukirch Martin Flickinger (37). Bereits vor mehreren Jahren hat der Valtenbergwichtel-Verein an den Oberschulen in Wilthen und Sohland Vollzeitstellen für Sozialarbeiter geschaffen. Dort beteiligen sich die Schulträger finanziell daran. Die Schulsozialarbeiter stehen vor allem Schülern, aber auch Lehrern, Eltern, Verwandten und weiteren Ratsuchenden als Ansprechpartner zur Verfügung.

Wie Tilo Moritz berichtet, ist laut des im Frühjahr dieses Jahres geänderten sächsischen Schulgesetztes Schulsozialarbeit ab dem Schuljahr 2018/19 an jeder Oberschule Pflicht. „Damit kommen auf uns als Träger der Jugendhilfe im nächsten Jahr wahrscheinlich weitere Aufgaben zu, die wir gern angehen“, sagt er und erwähnt, dass die Förderung des Freistaates 2018 voraussichtlich auf andere Schultypen ausgeweitet werden soll. Der Neukircher Verein führt bereits jetzt erste Gespräche mit Schulleitern und Schulträgern. (SZ/ks)

