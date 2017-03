Neue Sonderausstellung auf Schloss Burgk

Der Freitaler Willy Eberl (1899–1947) war nicht nur ein leidenschaftlicher Kunstsammler, sondern auch selbst ein talentierter Künstler. Vor allem die Werke von Willy Kriegel (1901–1966) hatten es Eberl seinerzeit angetan. So gilt Eberl als bedeutendster Sammler von Kriegels Gemälden. Doch nicht nur das: Eberl ließ sich auch gern von ihnen inspirieren. So ist der Einfluss Willy Kriegels in Eberls Werken kaum zu verleugnen.

Eine neue Sonderausstellung auf Schloss Burgk widmet sich nun den beiden Künstlern. Eröffnet wird sie am Sonntag, 19. März, um 11 Uhr auf Schloss Burgk durch Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU) und den Direktor der Städtischen Sammlungen Freital, Rolf Günther. Die Schau läuft bis zum 7. Mai. (SZ)

Städtische Sammlungen, Dienstag bis Freitag 13–16 Uhr, Sonnabend/Sonntag 10–17 Uhr.

zur Startseite