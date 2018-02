Neue Sitzbänke für Dresdens Grünflächen

Für 20 000 Euro sollen die Dresdner Ortsamtsgebiete in den kommenden Jahren neue Bänke bekommen. Vor allem an Seniorenheimen, Einkaufszentren, kulturellen Einrichtungen, Ärztehäusern und touristisch attraktiven Orten bekommen die Dresdner damit mehr Möglichkeiten zum Ausruhen und Verweilen.

Auch in Cotta sollen bald 20 neue Bänke stehen. Dafür dürfen auch die Anwohner Vorschläge machen. Die SPD-Landtagsabgeordnete Eva-Maria Stange will dazu mit den Anwohnern ins Gespräch kommen. Sie lädt deshalb in ihre Bürgersprechstunde am 6. Februar, zwischen 16.30 und 18 Uhr in der Stadtbibliothek Cotta, Cossebauder Straße 42, ein. Ob die Stadt den Vorschlägen folgt, entscheidet das Amt für Stadtgrün. Unter anderem dürfen die neuen Bänke nur auf städtischen Grundstücken stehen. (SZ/acs)

