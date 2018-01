Neue Silbertürme rollen nach Reick Der abgerissene Bogen an der Augustusbrücke macht es möglich: In den nächsten Wochen rollen wieder Schwertransporte übers Terrassenufer.

Bereits im Dezember rollten Lastwagen mit den Behältern über das Terrassenufer. Ziel der Transporte: Die Wärmespeicher-Anlage in Reick.

Ziel der Transporte: Die Wärmespeicher-Anlage in Reick.

Die Drewag will ihr Fernwärmenetz und ihre Kraftwerke noch besser betreiben. Deshalb wird die Wärmespeicher-Anlage in Reick erheblich erweitert. Im Innovationskraftwerk speichern die 1985 errichteten Behälter 6 600 Kubikmeter heißes Wasser. Seit vergangenem Jahr werden 20 weitere silberne Wärmespeicher aufgestellt, die mit knapp 30 Metern die alten Türme weit überragen und zudem mit 7 800 Kubikmetern viel mehr speichern können.

Im Februar 2017 hatten die ersten Arbeiten begonnen. 14 Behälter seien bisher angeliefert und aufgestellt, teilt Drewag-Sprecherin Gerlind Ostmann mit. Das Hauptproblem war der Transport. Die Türme wurden von einer Bielefelder Spezialfirma hergestellt. Ein Transport über den Mittellandkanal und die Elbe bis zum Blauen Wunder wurde abgelehnt. Also blieb nur der nächtliche Transport der 100 Tonnen schweren Türme übers Terrassenufer. Doch durch den dortigen Bogen der Augustusbrücke hätten die Schwertransporte nicht gepasst. Deshalb musste gewartet werden, bis im November der Bogen abgerissen und die Fahrbahn tiefergelegt war. Im Dezember rollten die ersten Lastwagen.

„Die restlichen sechs Behälter werden voraussichtlich im Januar und Februar kommen und dann aufgestellt“, sagt Ostmann. Also rollen weitere Schwertransporte. Bis zum Sommer soll die Reicker Anlage in Betrieb genommen werden.

Über 90 Prozent der Fernwärme kommt aus den acht Dresdner Kraftwerken, die nach dem Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung arbeiten. Dabei treibt eine Gasturbine einen Generator an, der Strom erzeugt. Die Abwärme wird zur Erzeugung von Fernwärme eingesetzt. Mit den neuen Behältern kann viel mehr überschüssiges Heißwasser während Zeiten gespeichert werden, in denen es nicht benötigt wird. Drehen die Dresdner die Heizungen oder Wasserhähne wieder verstärkt auf, wird es weitergeleitet, so das Prinzip. Die Drewag-Anlagen werden dadurch besser ausgelastet. Auch in Warmwasser umgewandelte grüne Energie aus Solar- oder Windkraftwerken kann so besser zwischengespeichert werden. Für das Projekt werden acht Millionen Euro investiert.

