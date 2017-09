Neue Sichten auf die Wesenitz Im Schloss Lohmen öffnet eine neue Bilderausstellung. Die ist nicht nur etwas für das Auge, sondern auch für die Seele.

Die Malerin Gudrun Stark mit ihrem Kater Findus und dem neuen Kalender, den sie auch zur Eröffnung der Ausstellung präsentiert. © Steffen Unger

Kalender und Ausstellung in einem: Die Stolpener Malerin Gudrun Stark eröffnet am Freitag ihre neue Schau im Rittersaal im Schloss Lohmen. Sie hat sie unter den Titel „Entlang der Wesenitz – Zwischen Großharthau und Lohmen“ gestellt. Gleichzeitig bietet sie auch einen Kalender mit diesen einzigartigen Landschaftsmotiven von der Wesenitz an.

Gudrun Stark ist es wieder gelungen, für ihre Bilder einen besonderen Blick auf die Landschaft zu finden, einer, der ans Herz geht und dem Betrachter ein Stück seelisches Gleichgewicht wieder geben kann. Für diese Motive war sie viel unterwegs, um die Wesenitz so einzufangen, wie sie sich in den verschiedenen Jahreszeiten präsentiert. Mit dieser Ausstellung kann Gudrun Stark auch ein Jubiläum feiern. Sie ist seit 20 Jahren freischaffende Künstlerin. Und das sei nicht immer leicht, erzählt sie. Als sie ihre selbstständige Karriere begann, malte sie nicht nur für sich. Sie gab jede Menge Kurse, wie zum Beispiel in Radebeul, Langebrück, Neustadt und Stolpen. In den ersten Jahren organisierte sie außerdem bis zu neun Ausstellungen pro Jahr. Sie war in renommierten Häusern im Norden Deutschlands, ja sogar in Schweden und auch Tschechien vertreten.

Gudrun Stark malt vor allem Landschaften und Vögel. Ganz aktuell ist sie in Halberstadt bei einer Ausstellung über „Moderne Vogelmaler“ vertreten. Wer sich diesem Genre widmet, kann sich bei einer Jury für die Ausstellung bewerben. Gudrun Starks Bilder wurden schon zum zweiten Mal ausgewählt. „Dabei kommt es darauf an, alles so detailgetreu wie möglich zu malen“, sagt sie. Und tatsächlich: Beim Betrachten der Vögel ist es so, als ob sie gleich loszwitschern würden.

Ihre Motive holt sich die Künstlerin alle selbst aus der Natur, fotografiert gemeinsam mit ihrem Mann zum Beispiel Tiere, mitunter schon in der Morgendämmerung. Die Ausstellung im Schloss Lohmen wird am 8. September um 19 Uhr im Rittersaal eröffnet. Ihr Mann Matthias liest zur Eröffnung aus seinen Geschichten und Gedichten. Dazu gibt es zarte Harfenklänge, gespielt von Katharina Müller aus Dresden.

Der Kalender „Entlang der Wesenitz 2018“ ist erhältlich zur Ausstellungseröffnung sowie über die Künstlerin selbst.

Bestellungen unter: Tel. 035973 63845 oder auf der Website

